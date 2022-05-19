Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер планирует подписать Мхитаряна
Италия
19 мая 2022, 19:50 |
330
0

Интер планирует подписать Мхитаряна

Хавбек покинет «Рому» в конце сезона

19 мая 2022, 19:50 |
330
0
Интер планирует подписать Мхитаряна
Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян

«Интер» нацелился на подписание на правах свободного агента полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна. Контракт 33-летнего армянина с римским клубом истекает летом и не будет продлен.

Видеть Мхитаряна в «Интере» хочет главный тренер команды Симоне Индзаги. Он видит в хавбеке качественную подмену Хакану Чалханоглу.

В нынешнем сезоне на счету Мхитаряна 5 голов и 9 ассистов в 43 матчах за «Рому» во всех турнирах. Он выступает за римский клуб с лета 2020 года.

По теме:
Интер готовит новый контракт для главного тренера
Рома нацелилась на хавбека Манчестер Юнайтед
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
Рома Рим Интер Милан Генрих Мхитарян
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Сайт Альфредо Педуллы
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу высказался по поводу скандала с вывозом денег братьями Суркисами
Футбол | 19 мая 2022, 13:06 0
Луческу высказался по поводу скандала с вывозом денег братьями Суркисами
Луческу высказался по поводу скандала с вывозом денег братьями Суркисами

Специалист не видит ничего такого, что позволяло бы раздувать ситуацию

В Сампдорию не вернется? Супряга прибыл в молодежную сборную Украины
Футбол | 19 мая 2022, 15:19 1
В Сампдорию не вернется? Супряга прибыл в молодежную сборную Украины
В Сампдорию не вернется? Супряга прибыл в молодежную сборную Украины

Игрока отпустили за тур до завершения чемпионата Италии

ФОТО. Андрей Шевченко пришел на утреннее шоу в вышиванке
Футбол | 19.05.2022, 12:33
ФОТО. Андрей Шевченко пришел на утреннее шоу в вышиванке
ФОТО. Андрей Шевченко пришел на утреннее шоу в вышиванке
Монзуль не едет на ЧМ-2022. Шесть женщин будут обслуживать матчи в Катаре
Футбол | 19.05.2022, 16:49
Монзуль не едет на ЧМ-2022. Шесть женщин будут обслуживать матчи в Катаре
Монзуль не едет на ЧМ-2022. Шесть женщин будут обслуживать матчи в Катаре
ПЕТРАКОВ: «Теперь игроки едут на два дня в постель к женам работать»
Футбол | 18.05.2022, 21:50
ПЕТРАКОВ: «Теперь игроки едут на два дня в постель к женам работать»
ПЕТРАКОВ: «Теперь игроки едут на два дня в постель к женам работать»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
19.05.2022, 08:10 2
Война
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
18.05.2022, 20:58 5
Теннис
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
18.05.2022, 16:07
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
18.05.2022, 23:27 1
Хоккей
Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
18.05.2022, 00:50 4
Футбол
ВИДЕО. Куда прыгать будем? Радиоперехват со сбитого Су-34 под Купянском
ВИДЕО. Куда прыгать будем? Радиоперехват со сбитого Су-34 под Купянском
19.05.2022, 11:52 1
Война
Айнтрахт - победитель Лиги Европы!
Айнтрахт - победитель Лиги Европы!
19.05.2022, 00:56 2
Футбол
Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
17.05.2022, 19:27 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем