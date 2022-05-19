Интер планирует подписать Мхитаряна

«Интер» нацелился на подписание на правах свободного агента полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна. Контракт 33-летнего армянина с римским клубом истекает летом и не будет продлен.

Видеть Мхитаряна в «Интере» хочет главный тренер команды Симоне Индзаги. Он видит в хавбеке качественную подмену Хакану Чалханоглу.

В нынешнем сезоне на счету Мхитаряна 5 голов и 9 ассистов в 43 матчах за «Рому» во всех турнирах. Он выступает за римский клуб с лета 2020 года.