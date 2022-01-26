Мхитарян покинет Рому в конце сезона

Клуб не будет продлевать с ним контракт

  • 26.01.2022 18:59
  • 1216 просмотров
  • 1 комментарий
Мхитарян покинет Рому в конце сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine

Генрих Мхитарян покинет «Рому» в конце нынешнего сезона на правах свободного агента. Клуб решил не продлевать с армянским хавбеком контракт.

Главная причина такого решения – желание разгрузить зарплатную ведомость. Сейчас Мхитарян зарабатывает в «Роме» 3 миллиона евро в год.

Мхитарян выступает за «Рому» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 7 ассистов в 28 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что после завершения карьеры Мхитарян станет спортивным директором российского клуба.

Источник — La Repubblica

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Lev4455
    Lev4455, 26.01.2022 19:27
    +1
    Та і х.р з ним. Нам що до нього.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности