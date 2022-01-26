Мхитарян покинет Рому в конце сезона

Генрих Мхитарян покинет «Рому» в конце нынешнего сезона на правах свободного агента. Клуб решил не продлевать с армянским хавбеком контракт.
Главная причина такого решения – желание разгрузить зарплатную ведомость. Сейчас Мхитарян зарабатывает в «Роме» 3 миллиона евро в год.
Мхитарян выступает за «Рому» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 7 ассистов в 28 матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось о том, что после завершения карьеры Мхитарян станет спортивным директором российского клуба.
Источник — La Repubblica
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