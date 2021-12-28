Мхитарян станет спортивным директором российского клуба

Экс-хавбек «Шахтера» будет работать в «Краснодаре»

  • 28.12.2021 11:11
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Мхитарян станет спортивным директором российского клуба
© Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян (справа)

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян после завершения карьеры станет спортивным директором «Краснодара».

По данным источника, 32-летний хавбек достиг устной договоренности с владельцем российского клуба Сергеем Галицким.

Напомним, Мхитарян выступал в Украине за донецкие «Металлург» и «Шахтер». В составе «горняков» Генрих становился лучшим бомбардиром чемпионата страны.

В этом сезоне Мхитарян сыграл 23 матча, забил два мяча и сделал пять результативных передач. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Ранее Мхитарян рассказал, сколько еще планирует играть в футбол.

Источник — Armsport.am

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