Мхитарян станет спортивным директором российского клуба

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян после завершения карьеры станет спортивным директором «Краснодара».

По данным источника, 32-летний хавбек достиг устной договоренности с владельцем российского клуба Сергеем Галицким.

Напомним, Мхитарян выступал в Украине за донецкие «Металлург» и «Шахтер». В составе «горняков» Генрих становился лучшим бомбардиром чемпионата страны.

В этом сезоне Мхитарян сыграл 23 матча, забил два мяча и сделал пять результативных передач. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Ранее Мхитарян рассказал, сколько еще планирует играть в футбол.