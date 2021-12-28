Мхитарян станет спортивным директором российского клуба

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян после завершения карьеры станет спортивным директором «Краснодара».
По данным источника, 32-летний хавбек достиг устной договоренности с владельцем российского клуба Сергеем Галицким.
Напомним, Мхитарян выступал в Украине за донецкие «Металлург» и «Шахтер». В составе «горняков» Генрих становился лучшим бомбардиром чемпионата страны.
В этом сезоне Мхитарян сыграл 23 матча, забил два мяча и сделал пять результативных передач. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2022 года.
Ранее Мхитарян рассказал, сколько еще планирует играть в футбол.
Источник — Armsport.am
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