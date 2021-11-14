32-летний Мхитарян рассказал, сколько еще планирует играть в футбол

Армянский легионер установил для себя весьма высокую планку

  • 14.11.2021 23:00
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32-летний Мхитарян рассказал, сколько еще планирует играть в футбол
© Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян

Бывший полузащитник донецких «Металлурга» и «Шахтера» Генрих Мхитарян, ныне являющийся футболистом римской «Ромы», рассказал, как долго планирует продолжать выступления на профессиональном уровне.

«Что касается меня, то я надеюсь поиграть как можно дольше, но это будет зависеть от многих вещей. В этом возрасте уже не так просто заботиться о своем теле. Голова мне подсказывает, что можно спокойно играть еще пять-шесть лет. Я надеюсь, что мое тело тоже сможет это сделать, но я знаю, что у меня осталось не так много времени, поэтому я наслаждаюсь каждым моментом и впитываю все вокруг. Однажды, к сожалению, все это закончится», - сказал 32-летний Мхитарян.

Ранее Мхитарян допускал возможность трансфера в один из клубов российской Премьер-лиги.

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