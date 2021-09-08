Генрих МХИТАРЯН – о трансфере в Россию: «Никогда не говори никогда»

Ранее четыре года карьеры армянский хавбек провел в Украине

  • 08.09.2021 20:44
  • 1460 просмотров
  • 5 комментариев
Генрих МХИТАРЯН – о трансфере в Россию: «Никогда не говори никогда»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян

Армянский легионер «Ромы» Генрих Мхитарян в общении с российской прессой не исключил, что однажды примет предложение от одного из клубов тамошней Премьер-лиги.

«Разговоры есть, это не секрет. На данный момент в чемпионате России я оказаться не могу, так как играю за «Рому» и хорошо себя там чувствую. Что будет дальше, время покажет. Никогда не говори никогда», - подчеркнул Мхитарян.

Напомним, имя в футболе Генрих Мхитарян себе сделал в Украине, где сперва год провел в донецком «Металлурге», а потом три сезона на топ-уровне отыграл за «Шахтер». Из стана «горняков» летом 2013 года армянин за 27,5 миллионов евро перебрался в «Боруссию» Дортмунд.

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Источник — Матч ТВ

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    saobrx
    saobrx, 08.09.2021 21:12
    0
    rus, 08.09.2021 21:03
    Нам не надо!
    Тогда пусть пхнет в рашку пенсионер)))
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 08.09.2021 21:03
    -1
    saobrx, 08.09.2021 20:47
    Але краще б в УПЛ він повернувся, але його апетити навряд тут хтось задовольнить, хіба може новий Металіст?
    Нам не надо!
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 08.09.2021 20:55
    0
    Армяне и евреи могут играть в любой стране мира.)
    Ссылка
    saobrx
    saobrx, 08.09.2021 20:47
    -3
    Але краще б в УПЛ він повернувся, але його апетити навряд тут хтось задовольнить, хіба може новий Металіст?
    Ссылка
    saobrx
    saobrx, 08.09.2021 20:45
    0
    Армения и расия (мацква) братья на век
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