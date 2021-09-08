Генрих МХИТАРЯН – о трансфере в Россию: «Никогда не говори никогда»

Армянский легионер «Ромы» Генрих Мхитарян в общении с российской прессой не исключил, что однажды примет предложение от одного из клубов тамошней Премьер-лиги.

«Разговоры есть, это не секрет. На данный момент в чемпионате России я оказаться не могу, так как играю за «Рому» и хорошо себя там чувствую. Что будет дальше, время покажет. Никогда не говори никогда», - подчеркнул Мхитарян.

Напомним, имя в футболе Генрих Мхитарян себе сделал в Украине, где сперва год провел в донецком «Металлурге», а потом три сезона на топ-уровне отыграл за «Шахтер». Из стана «горняков» летом 2013 года армянин за 27,5 миллионов евро перебрался в «Боруссию» Дортмунд.