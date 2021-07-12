ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал свежеиспеченного чемпиона Копа Америка

Родриго Де Пауль продолжит карьеру в Испании

  • 12.07.2021 20:36
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ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал свежеиспеченного чемпиона Копа Америка
© Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Де Пауль

«Атлетико» Мадрид официально объявил о подписании полузащитника «Удинезе» и сборной Аргентины Родриго Де Пауля. О трансфере стороны договорились еще месяц назад.

Контракт Де Пауля с «Атлетико» Мадрид рассчитан на пять лет. Сумма трансфера 27-летнего хавбека не сообщается, но, по информации СМИ, она составила 35 миллионов евро + 5 миллионов бонусов.

В прошлом сезоне на счету Де Пауля 9 голов и 10 ассистов в 36 матчах Серии А за «Удинезе». Вчера Де Пауль стал чемпионом Копа Америка в составе сборной Аргентины.

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Источник — ФК Атлетико Мадрид

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