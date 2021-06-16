Атлетико подпишет хавбека сборной Аргентины

Родриго Де Пауль покинет «Удинезе»

  • 16.06.2021 17:51
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Атлетико подпишет хавбека сборной Аргентины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Де Пауль

Полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль продолжит свою карьеру в «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Сумма трансфера составит 35 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов. Контракт с самим игроком будет подписан после того, как он вернется с Копа Америка.

В сезоне 2020/2021 на счету Де Пауля 9 голов и 11 ассистов в 38 матчах за «Удинезе» во всех турнирах. На 27-летнего аргентинца претендовал целый ряд европейских топ-клубов, среди которых «Интер» и «Ливерпуль».

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Источник — Sky Sport Italia

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