Атлетико подпишет хавбека сборной Аргентины

Полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль продолжит свою карьеру в «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Сумма трансфера составит 35 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов. Контракт с самим игроком будет подписан после того, как он вернется с Копа Америка.

В сезоне 2020/2021 на счету Де Пауля 9 голов и 11 ассистов в 38 матчах за «Удинезе» во всех турнирах. На 27-летнего аргентинца претендовал целый ряд европейских топ-клубов, среди которых «Интер» и «Ливерпуль».