Ловчев против Клоппа: хайп, сознательная позиция или тупость?

Ветеран московского «Спартака» и знаковая российская футбольная персона Евгений Ловчев назвал немецкого тренера Юргена Клоппа ни много, ни мало «потомком гитлеровской Германии, который должен стоять перед нами на коленях». Такого «эпитета» от Евгения Серафимовича уважаемый европейский специалист был удостоен за посвящение финала Лиги чемпионов «народу Украины» и поддержку переноса решающего матча из второго по величине российского города в Париж.

Ну, абсурдность высказывания выдающегося «спартача» можно доказать цитатой из самого Клоппа. Когда-то, отвечая на вопрос медийщиков о своих политических предпочтениях, Клопп заметил, что он в большей степени левый, и «ни в коем случае никогда не будет голосовать за правых» (а из какой страны, кстати, идет финансирование немецких правых?). Уверен, что Клоппу не придет в голову назвать Ловчева, например, «потомком сталинского совка», хотя причин произнести такие слова в адрес Ловчева у немецкого специалиста (мягко говоря) не меньше, чем у россиянина считать немца «потомком гитлеровской Германии». Правый политический спектр никогда не входил в сферу интересов ни Клоппа, ни болельщиков возглавляемой им команды – «Ливерпуля». Это поклонники команды жизни Ловчева – московского «Спартака» – когда-то опозорились поздравлением Адольфа Гитлера с юбилеем. А после нынешнего варварства российской армии в пригородах Киева на одном из ограбленных домов россияне оставили аббревиатуру «F. C. S. M.». Имеет ли она отношение к родному клубу Евгения Серафимовича и его болельщикам? Не самый сложный вопрос, не так ли?

Конечно, безопасно обливать кого-то далекого грязью, сидя в уютной студии вдали от воздушных тревог и варварских разрушений. Российская аудитория (глубинный народ!) воспримет это на ура! Репутация за пределами родины? Да я вас умоляю…

«Киевляне для меня – родные люди!» – признавался когда-то Ловчев в интервью украинской прессе. Интересное утверждение. Когда на родных людей сбрасывают бомбы, родные люди должны неделями ночевать в бомбоубежищах, кто-то из родных людей вынужден был бежать из родного дома за тридевять земель от войны, то может, стоит что-то сказать (я уж не говорю сделать) в защиту «родных людей»? Ну, если они действительно родные. Или надругательство над всем сущим, которое творит родная Ловчеву страна на территории Украины, – это не повод для дисквалификационных мер международных футбольных институций, по мнению Ловчева? Бизнес as usual, несмотря на массовые убийства, изнасилования, разрушения, кражи, издевательства над мирным населением и украинскими военными, попавшими в плен? Мол, а что такое, наша армия везде так себя ведет, даже на территории родной страны. Так, может на коленях просить извинения должен уж никак не Клопп, а запоребриковые певцы од современным фашистам или молчаливые непонимашки украинской трагедии?

Припоминаю, Ловчев решительно осудил украинских болельщиков, которые на протяжении мини-футбольного матча между сборными крупнейших славянских государств пели знаменитую песню о кремлевском сидельце, сложенную в свое время харьковскими ультрас. «Когда-нибудь они поймут…» – заметил тогда Ловчев. А поймет ли когда-нибудь сам Ловчев, что ныне творят его соотечественники на плодородной вольнолюбивой земле за тысячи километров от родных захолустий? Ой, терзают меня сомнения.

…А Суперкубок УЕФА-2023 запланировали провести в российской Казани. Пока что о переносе матча на официальном уровне речь не шла. Когда лишат очередной российский город права организации выдающегося спортивного события (а это более чем вероятно!), то любой немец (да, очевидно, и не только немец), который будет приветствовать такое решение, рискует снова нарваться на оскорбления спартаковского гуру, так что ли?

Алексей РЫЖКОВ