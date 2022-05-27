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  4. Юрген КЛОПП: «Ливерпуль будет играть и для людей в Украине»
Лига чемпионов
27 мая 2022, 22:15 |
840
1

Юрген КЛОПП: «Ливерпуль будет играть и для людей в Украине»

Тренер помнит о войне в Украине

27 мая 2022, 22:15 |
840
1
Юрген КЛОПП: «Ливерпуль будет играть и для людей в Украине»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп перед финалом Лиги чемпионов против «Реала» напомнил, что матч должен был состояться в Санкт-Петербурге.

Однако у россии отобрали финал из-за вторжения в Украину.

«Очень важно, чтобы мы показали реальную силу «Ливерпуля». Если сыграем на топ-уровне, то против нас очень сложно действовать. Я рад, что матч пройдет в Париже. В Украине продолжается война, и тот факт, что мы не играем финал в Санкт-Петербурге, является важным сигналом для россии».

«Жизнь продолжается, даже если кто-то пытается ее уничтожить. Мы проведем этот финал и для жителей Украины. Уверен, кто-то в Украине сможет посмотреть матч, и мы будем играть и для них тоже», - сказал Клопп.

Матч состоится 28 мая.

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Ливерпуль Юрген Клопп Лига чемпионов российско-украинская война
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Источник The Guardian
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Тогда Ливерпуль обязан взять реванш за Киев.
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