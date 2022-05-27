Юрген КЛОПП: «Ливерпуль будет играть и для людей в Украине»
Тренер помнит о войне в Украине
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп перед финалом Лиги чемпионов против «Реала» напомнил, что матч должен был состояться в Санкт-Петербурге.
Однако у россии отобрали финал из-за вторжения в Украину.
«Очень важно, чтобы мы показали реальную силу «Ливерпуля». Если сыграем на топ-уровне, то против нас очень сложно действовать. Я рад, что матч пройдет в Париже. В Украине продолжается война, и тот факт, что мы не играем финал в Санкт-Петербурге, является важным сигналом для россии».
«Жизнь продолжается, даже если кто-то пытается ее уничтожить. Мы проведем этот финал и для жителей Украины. Уверен, кто-то в Украине сможет посмотреть матч, и мы будем играть и для них тоже», - сказал Клопп.
Матч состоится 28 мая.
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