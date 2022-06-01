Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан не может договориться с Леау о новом контракте
Италия
01 июня 2022, 11:15 |
463
0

Милан не может договориться с Леау о новом контракте

Лучший игрок Серии A этим летом может покинуть клуб

01 июня 2022, 11:15 |
463
0
Милан не может договориться с Леау о новом контракте
Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» этим летом решительно настроен продлить контракт со своей главной звездой Рафаэлем Леау. Но, как сообщает инсайдер Николо Скира, переговоры клуба с агентом футболиста Жорже Мендешем проходят тяжело.

Мендеш уже отклонил предложение «Милана» по зарплате для 22-летнего футболиста в размере 4,5 млн евро в год до 2026-го. Жорже просит для своего клиента 7 миллионов, «Милан» готов платить португальскому нападающему 6 млн.

Напомним, что Леау играет за «Милан» з 2019 года, а его действующий контракт истекает в 2024-м. В сезоне-2021/2022 португалец принял участие в 42 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

Форвард был признан лучшим игроком сезона в Серии А.

Ранее сообщалось, что Леау хотят купить «Манчестер Сити», «Реал» и ПСЖ.

По теме:
Тен Хаг хочет, чтоб Ман Юнайтед купил Маунта
Реал, Челси и Бавария сразятся за Стерлинга
Ювентус ждет от Погба ответа по контракту
Рафаэл Леау Милан продление контракта Реал Мадрид трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Николо Скиры
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно
Война | 01 июня 2022, 07:56 3
Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно
Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно

Самые большие потери на Востоке

Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Футбол | 01 июня 2022, 01:32 8
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина

Поединок состоится в среду, 1 июня, в Глазго

ВИДЕО. Месси раскритиковал Левандовски и отдал Золотой мяч Бензема
Футбол | 31.05.2022, 13:36
ВИДЕО. Месси раскритиковал Левандовски и отдал Золотой мяч Бензема
ВИДЕО. Месси раскритиковал Левандовски и отдал Золотой мяч Бензема
ФОТО. 5 тренеров с наибольшим количеством трофеев в XXI веке
Футбол | 31.05.2022, 14:55
ФОТО. 5 тренеров с наибольшим количеством трофеев в XXI веке
ФОТО. 5 тренеров с наибольшим количеством трофеев в XXI веке
Тренер сборной Шотландии: «Желаю украинцам удачи, но мы хотим на ЧМ-2022»
Футбол | 31.05.2022, 22:55
Тренер сборной Шотландии: «Желаю украинцам удачи, но мы хотим на ЧМ-2022»
Тренер сборной Шотландии: «Желаю украинцам удачи, но мы хотим на ЧМ-2022»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: УЕФА не считает Лунина победителем Лиги чемпионов
Источник: УЕФА не считает Лунина победителем Лиги чемпионов
30.05.2022, 21:23 23
Футбол
ВИДЕО. Звезда Реала агрессивно отмахнулся от Лунина после финала ЛЧ
ВИДЕО. Звезда Реала агрессивно отмахнулся от Лунина после финала ЛЧ
30.05.2022, 14:19 6
Футбол
Как благотворительный фонд FAVBET Foundation помогает пострадавшим
Как благотворительный фонд FAVBET Foundation помогает пострадавшим
31.05.2022, 16:54
Другие виды
Ролан Гаррос. Определились все четвертьфиналисты у мужчин
Ролан Гаррос. Определились все четвертьфиналисты у мужчин
30.05.2022, 23:48 2
Теннис
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
30.05.2022, 22:15 3
Футбол
Бой Усик – Джошуа могут перенести
Бой Усик – Джошуа могут перенести
31.05.2022, 10:00 1
Бокс
Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ
Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ
30.05.2022, 16:23
Футбол
Parimatch Foundation придбав машину швидкої допомоги для Миколаївської обл.
Parimatch Foundation придбав машину швидкої допомоги для Миколаївської обл.
30.05.2022, 12:09 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем