Милан не может договориться с Леау о новом контракте
Лучший игрок Серии A этим летом может покинуть клуб
«Милан» этим летом решительно настроен продлить контракт со своей главной звездой Рафаэлем Леау. Но, как сообщает инсайдер Николо Скира, переговоры клуба с агентом футболиста Жорже Мендешем проходят тяжело.
Мендеш уже отклонил предложение «Милана» по зарплате для 22-летнего футболиста в размере 4,5 млн евро в год до 2026-го. Жорже просит для своего клиента 7 миллионов, «Милан» готов платить португальскому нападающему 6 млн.
Напомним, что Леау играет за «Милан» з 2019 года, а его действующий контракт истекает в 2024-м. В сезоне-2021/2022 португалец принял участие в 42 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.
Форвард был признан лучшим игроком сезона в Серии А.
Ранее сообщалось, что Леау хотят купить «Манчестер Сити», «Реал» и ПСЖ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Самые большие потери на Востоке
Поединок состоится в среду, 1 июня, в Глазго