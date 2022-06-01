Милан не может договориться с Леау о новом контракте

«Милан» этим летом решительно настроен продлить контракт со своей главной звездой Рафаэлем Леау. Но, как сообщает инсайдер Николо Скира, переговоры клуба с агентом футболиста Жорже Мендешем проходят тяжело.

Мендеш уже отклонил предложение «Милана» по зарплате для 22-летнего футболиста в размере 4,5 млн евро в год до 2026-го. Жорже просит для своего клиента 7 миллионов, «Милан» готов платить португальскому нападающему 6 млн.

Напомним, что Леау играет за «Милан» з 2019 года, а его действующий контракт истекает в 2024-м. В сезоне-2021/2022 португалец принял участие в 42 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

Форвард был признан лучшим игроком сезона в Серии А.

Ранее сообщалось, что Леау хотят купить «Манчестер Сити», «Реал» и ПСЖ.