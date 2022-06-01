Ювентус ждет от Погба ответа по контракту

Туринский «Ювентус» ожидает, что вскоре подпишет контракт с французским полузащитником Полем Погба.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в итальянском клубе с оптимизмом смотрят на решение 29-летнего футболиста. «Ювентус» предложил Погба 3-летний контракт еще 10 дней назад.

Также на игрока претендует «Манчестер Сити», но француз, который последние 6 лет провел в «Ман Юнайтед», вряд ли, перейдет в стан главного конкурента.

Отметим, что Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.

В этом сезоне Погба сыграл 27 матчей за МЮ, забил 1 мяч и сделал 9 ассистов.