Шотландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 июня в 21:45 видеотрансляцию матча плей-офф отбора к ЧМ-2022
1 июня на стадионе Глазго «Хэмпден Парк» сборная Украины проведет полуфинальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии.
Матч должен был состояться еще в марте, но из-за агрессии рф в Украину решением УЕФА поединок был перенесен на более чем два месяца.
Победитель противостояния 5 июня встретится в Кардиффе в финальном матче отбора со сборной Уэльса.
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Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка
Шотландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Телетрансляция поединка доступна на телеканале Футбол 1.
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