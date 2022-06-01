1 июня на стадионе Глазго «Хэмпден Парк» сборная Украины проведет полуфинальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии.

Матч должен был состояться еще в марте, но из-за агрессии рф в Украину решением УЕФА поединок был перенесен на более чем два месяца.

Победитель противостояния 5 июня встретится в Кардиффе в финальном матче отбора со сборной Уэльса.

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Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка

Шотландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Телетрансляция поединка доступна на телеканале Футбол 1.