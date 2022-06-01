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Шотландия
01.06.2022 21:45 - : -
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Чемпионат мира
01 июня 2022, 05:59 | Обновлено 01 июня 2022, 06:30
267
0

Шотландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 июня в 21:45 видеотрансляцию матча плей-офф отбора к ЧМ-2022

01 июня 2022, 05:59 | Обновлено 01 июня 2022, 06:30
267
0
Шотландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня на стадионе Глазго «Хэмпден Парк» сборная Украины проведет полуфинальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии.

Матч должен был состояться еще в марте, но из-за агрессии рф в Украину решением УЕФА поединок был перенесен на более чем два месяца.

Победитель противостояния 5 июня встретится в Кардиффе в финальном матче отбора со сборной Уэльса.

Сетка плей-офф

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка

Шотландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Телетрансляция поединка доступна на телеканале Футбол 1.

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Источник Sport.ua
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