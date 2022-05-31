Лига наций31 мая 2022, 23:31 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги наций Польша – Уэльс
Команды сыграют в первом туре Лиги наций
31 мая 2022, 23:31 |
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В среду, 1 июня сборная Польши в первом туре Лиги наций УЕФА дома примет Уэльс. Начало матча – в 19:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса Oll.tv.
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