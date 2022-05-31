В среду, 1 июня сборная Польши в первом туре Лиги наций УЕФА дома примет Уэльс. Начало матча – в 19:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса Oll.tv.

Польша – Уэльс. Прогноз и анонс на матч Лиги наций