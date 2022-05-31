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  4. Где смотреть онлайн матч Лиги наций Польша – Уэльс
Лига наций
31 мая 2022, 23:31 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги наций Польша – Уэльс

Команды сыграют в первом туре Лиги наций

31 мая 2022, 23:31 |
201
0
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Польша – Уэльс
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 июня сборная Польши в первом туре Лиги наций УЕФА дома примет Уэльс. Начало матча – в 19:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса Oll.tv.

Польша – Уэльс. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

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Источник Sport.ua
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