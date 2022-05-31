Италия31 мая 2022, 19:06 |
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Дибала думал, что он – новый Месси»
Наставник «Ювентуса» - о проблемах аргентинского форварда
31 мая 2022, 19:06 |
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о причинах неудачного периода в карьере Пауло Дибалы:
«Дибала должен вернуться к тому, чтобы быть самим собой. Был момент, когда Пауло думал, что он новый Месси. Нельзя копировать кого-то или подражать кому-то. Дибала может многое дать футболу, у него есть выдающиеся технические качества. Он должен обрести себя».
Напомним, Дибала летом покинет «Ювентус» в статусе свободного агента. Скорее всего, форвард перейдет в «Интер».
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