Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Дибала думал, что он – новый Месси»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о причинах неудачного периода в карьере Пауло Дибалы:

«Дибала должен вернуться к тому, чтобы быть самим собой. Был момент, когда Пауло думал, что он новый Месси. Нельзя копировать кого-то или подражать кому-то. Дибала может многое дать футболу, у него есть выдающиеся технические качества. Он должен обрести себя».

Напомним, Дибала летом покинет «Ювентус» в статусе свободного агента. Скорее всего, форвард перейдет в «Интер».