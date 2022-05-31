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  4. Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Дибала думал, что он – новый Месси»
Италия
31 мая 2022, 19:06 |
661
0

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Дибала думал, что он – новый Месси»

Наставник «Ювентуса» - о проблемах аргентинского форварда

31 мая 2022, 19:06 |
661
0
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Дибала думал, что он – новый Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о причинах неудачного периода в карьере Пауло Дибалы:

«Дибала должен вернуться к тому, чтобы быть самим собой. Был момент, когда Пауло думал, что он новый Месси. Нельзя копировать кого-то или подражать кому-то. Дибала может многое дать футболу, у него есть выдающиеся технические качества. Он должен обрести себя».

Напомним, Дибала летом покинет «Ювентус» в статусе свободного агента. Скорее всего, форвард перейдет в «Интер».

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Источник Goal.com
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