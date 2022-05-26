Италия26 мая 2022, 10:17 |
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Интер в ближайшее время согласует контракт с Дибалой
Аргентинец перейдет в миланский клуб
26 мая 2022, 10:17 |
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, продолжит карьеру в «Интере».
Как сообщает инсайдер Николо Скира, миланский клуб в ближайшие часы согласует контракт с 28-летним футболистом.
Напомним, Диабала 30 июня станет свободным агентом.
В нынешнем сезоне на счету Дибалы 15 голов и 6 ассистов в 38 матчах. Последние 7 лет он играл за «Ювентус».
Ранее сообщалось, что Дибала отказался переходить в «Баварию».
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