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  4. Интер в ближайшее время согласует контракт с Дибалой
Италия
26 мая 2022, 10:17 |
254
1

Интер в ближайшее время согласует контракт с Дибалой

Аргентинец перейдет в миланский клуб

26 мая 2022, 10:17 |
254
1
Интер в ближайшее время согласует контракт с Дибалой
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, продолжит карьеру в «Интере».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, миланский клуб в ближайшие часы согласует контракт с 28-летним футболистом.

Напомним, Диабала 30 июня станет свободным агентом. 

В нынешнем сезоне на счету Дибалы 15 голов и 6 ассистов в 38 матчах. Последние 7 лет он играл за «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Дибала отказался переходить в «Баварию».

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Источник твиттер Николо Скиры
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VikyKrasotulechka90
А как же Рома? не потянуло наверно руководство...
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