Интер в ближайшее время согласует контракт с Дибалой

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, продолжит карьеру в «Интере».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, миланский клуб в ближайшие часы согласует контракт с 28-летним футболистом.

Напомним, Диабала 30 июня станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне на счету Дибалы 15 голов и 6 ассистов в 38 матчах. Последние 7 лет он играл за «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Дибала отказался переходить в «Баварию».