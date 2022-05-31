Новый владелец Челси: «Мы будем инвестировать в клуб на перспективу»

«Челси» 30 мая официально перешел во владение американскому консорциуму во главе с Тоддом Боэли. Американский бизнесмен сделал первые заявления после покупки лондонского клуба.

«Для нас большая честь стать новыми владельцами футбольного клуба «Челси». Мы будем выкладываться на все 100% — каждую минуту каждого матча. Наше видение, как владельцев, ясно: мы хотим, чтобы болельщики гордились клубом.

Наряду с нашими обязательствами по развитию молодежного состава и приобретению талантов наш план действий состоит в том, чтобы инвестировать в клуб на долгосрочную перспективу и развивать замечательную историю успеха «Челси». Я лично хочу поблагодарить министров и чиновников британского правительства, а также английскую Премьер-лигу за всю их работу, благодаря которой эта сделка состоялась», — сказал Боэли.

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Напомним, покупка «Челси» обошлась Боэли и партнерам в 4.25 миллиарда фунтов. Американцы выкупили клуб у российского миллиардера Романа Абрамовича, который попал под санкции.