Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новый владелец Челси: «Мы будем инвестировать в клуб на перспективу»
Англия
31 мая 2022, 14:10 |
274
0

Новый владелец Челси: «Мы будем инвестировать в клуб на перспективу»

Тодд Боэли выступил с первым заявлением после покупки клуба

31 мая 2022, 14:10 |
274
0
Новый владелец Челси: «Мы будем инвестировать в клуб на перспективу»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» 30 мая официально перешел во владение американскому консорциуму во главе с Тоддом Боэли. Американский бизнесмен сделал первые заявления после покупки лондонского клуба.

«Для нас большая честь стать новыми владельцами футбольного клуба «Челси». Мы будем выкладываться на все 100% — каждую минуту каждого матча. Наше видение, как владельцев, ясно: мы хотим, чтобы болельщики гордились клубом.

Наряду с нашими обязательствами по развитию молодежного состава и приобретению талантов наш план действий состоит в том, чтобы инвестировать в клуб на долгосрочную перспективу и развивать замечательную историю успеха «Челси». Я лично хочу поблагодарить министров и чиновников британского правительства, а также английскую Премьер-лигу за всю их работу, благодаря которой эта сделка состоялась», — сказал Боэли.

Напомним, покупка «Челси» обошлась Боэли и партнерам в 4.25 миллиарда фунтов. Американцы выкупили клуб у российского миллиардера Романа Абрамовича, который попал под санкции.

По теме:
Челси летом может потерять Канте
Челси нацелен подписать Хакими
Спустя 23 года! Знаменитый клуб выиграл плей-офф и вернулся в АПЛ
Тодд Боэли Челси Английская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь ДЕДЫШИН: «Хорваты играли в футбол, когда на Загреб падали бомбы»
Футбол | 31 мая 2022, 08:55 4
Игорь ДЕДЫШИН: «Хорваты играли в футбол, когда на Загреб падали бомбы»
Игорь ДЕДЫШИН: «Хорваты играли в футбол, когда на Загреб падали бомбы»

Гендиректор «Руха» считает, что чемпионат нужно играть на территории Украины

Источник: Заря уже определилась с новым тренером
Футбол | 30 мая 2022, 19:19 0
Источник: Заря уже определилась с новым тренером
Источник: Заря уже определилась с новым тренером

Кто он - информации пока нет

ФОТО. Втроем в постели. Звезда АПЛ попал в секс-скандал накануне свадьбы
Футбол | 30.05.2022, 16:09
ФОТО. Втроем в постели. Звезда АПЛ попал в секс-скандал накануне свадьбы
ФОТО. Втроем в постели. Звезда АПЛ попал в секс-скандал накануне свадьбы
СМИ назвали сумму, которую хочет получить Шахтер за Соломона
Футбол | 31.05.2022, 13:25
СМИ назвали сумму, которую хочет получить Шахтер за Соломона
СМИ назвали сумму, которую хочет получить Шахтер за Соломона
ВИДЕО. Ноттингем в АПЛ, команды для Ла Лиги, ставим на Циципаса
Футбол | 30.05.2022, 14:57
ВИДЕО. Ноттингем в АПЛ, команды для Ла Лиги, ставим на Циципаса
ВИДЕО. Ноттингем в АПЛ, команды для Ла Лиги, ставим на Циципаса
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лунин с флагом Украины и кубком Лиги чемпионов
ФОТО. Лунин с флагом Украины и кубком Лиги чемпионов
29.05.2022, 10:02 13
Футбол
Источник: УЕФА не считает Лунина победителем Лиги чемпионов
Источник: УЕФА не считает Лунина победителем Лиги чемпионов
30.05.2022, 21:23 17
Футбол
Е**ла жаба гадюку, бл**ь. Вацко оценил стиль комментирования Поворознюка
Е**ла жаба гадюку, бл**ь. Вацко оценил стиль комментирования Поворознюка
30.05.2022, 22:45 11
Футбол
Мужская сборная Украины одержала четвертую победу в Золотой Евролиге
Мужская сборная Украины одержала четвертую победу в Золотой Евролиге
29.05.2022, 20:45
Волейбол
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица
29.05.2022, 13:01 1
Хоккей
Ролан Гаррос. Известны первые пары 1/4 финала у женщин
Ролан Гаррос. Известны первые пары 1/4 финала у женщин
29.05.2022, 21:26
Теннис
Спустя 23 года! Знаменитый клуб выиграл плей-офф и вернулся в АПЛ
Спустя 23 года! Знаменитый клуб выиграл плей-офф и вернулся в АПЛ
29.05.2022, 20:30 10
Футбол
ЧМ по хоккею. Финляндия в невероятном золотом матче обыграла Канаду
ЧМ по хоккею. Финляндия в невероятном золотом матче обыграла Канаду
29.05.2022, 23:10 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем