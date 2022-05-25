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  4. Новое руководство Челси выделит на трансферы 200 млн евро
Англия
25 мая 2022, 09:16 |
295
0

Новое руководство Челси выделит на трансферы 200 млн евро

Томас Тухель может существенно усилить команду

25 мая 2022, 09:16 |
295
0
Новое руководство Челси выделит на трансферы 200 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

«Челси» в летнее трансферное окно может купить ряд футболистов. Как сообщает английская пресса, после покупки клуба американец Тодд Боэли готов выделить на трансферы больше 200 млн евро.

Ожидается, что главным приоритетом лондонцев является линия обороны. В ближайшее время клуб покинет сразу три защитника Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен и Сесар Аспиликуэта.

Приоритетные трансферные цели «Челси» - защитники Жюль Кунде («Севилья») и Йошко Гвардиол (РБ «Лейпциг»). Также клубу интересны Пау Торрес («Вильярреал») и Хосе Хименес («Атлетико»).

Ранее сообщалось, что АПЛ одобрила заявку на приобретение «Челси» от консорциума во главе с Тоддом Боэли.

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Томас Тухель трансферы АПЛ Челси Тодд Боэли
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Источник The Telegraph
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