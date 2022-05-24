АПЛ определила нового владельца Челси. Часть денег пойдет в фонд Украины

АПЛ официально сообщила о том, что одобрила заявку на приобретение клуба «Челси» от консорциума во главе с американцем Тоддом Боли.

За клуб заплатят 4,25 миллиарда фунтов, часть денег пойдет в фонд помощи украинцам, пострадавшим от войны.

Нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович, который попал под санкции Великобритании, ничего от продажи не получит.

Финальный этап продажи клуба должен быть одобрен правительством Великобритании.

Боли ранее уже пытался приобрести «Челси». В США он владеет частью клуба МЛБ «Лос-Анджелес Доджерс».