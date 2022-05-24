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  4. АПЛ определила нового владельца Челси. Часть денег пойдет в фонд Украины
Англия
24 мая 2022, 21:25 | Обновлено 24 мая 2022, 21:30
2216
1

АПЛ определила нового владельца Челси. Часть денег пойдет в фонд Украины

Клуб должен перейти в американские руки

24 мая 2022, 21:25 | Обновлено 24 мая 2022, 21:30
2216
1
АПЛ определила нового владельца Челси. Часть денег пойдет в фонд Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

АПЛ официально сообщила о том, что одобрила заявку на приобретение клуба «Челси» от консорциума во главе с американцем Тоддом Боли.

За клуб заплатят 4,25 миллиарда фунтов, часть денег пойдет в фонд помощи украинцам, пострадавшим от войны.

Нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович, который попал под санкции Великобритании, ничего от продажи не получит.

Финальный этап продажи клуба должен быть одобрен правительством Великобритании.

Боли ранее уже пытался приобрести «Челси». В США он владеет частью клуба МЛБ «Лос-Анджелес Доджерс».

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Источник BBC
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Октавий Фландрийский
Абрамович не в обиде,он уже давно отбил еще большие деньги на этой команде.
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