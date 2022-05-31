Александр ЗИНЧЕНКО: «Будем ощущать всех болельщиков, смотрящих матч»

Футболист сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко надеется на качественную поддержку национальной команды в Глазго во время матча плей-офф квалификации чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Будем надеяться, что это наш стадион, но хочу отметить, что мы бы очень хотели, чтобы наши болельщики пришли на игру и поддержали нас. Понимаем, что не все имеют возможность посетить эту игру. Будем ощущать всех болельщиков, смотрящих матч. На стадионе будет очень горячо, ведь шотландцы умеют болеть, делают это очень хорошо. Поэтому я уверен, что стадион будет заполнен», – сказал Зинченко.

Матч Шотландия – Украина состоится 1 июня в 21:45 по Киеву.