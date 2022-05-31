ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ за 40 млн евро выкупил защитника Спортинга

Как и сообщалось ранее, ПСЖ выкупил у «Споритнга» защитника Нуну Мендеша, который нынешний сезон провел в Париже на правах аренды.

Сегодн, 31 мая, парижский клуб официально объявил о трансфере.

Сумма сделки Мендеша – 40 миллионов евро. Еще 7 миллионов ПСЖ заплатил год назад «Спортингу» за аренду 19-летнего португальца на один сезон.

Мендеш подписал контракт до 31 июня 2026 года.

В нынешнем сезону Нуну Мендеш провел за ПСЖ 37 матчей во всех турнирах и отличился 2 голевыми передачами.