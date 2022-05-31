Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ за 40 млн евро выкупил защитника Спортинга
Франция
31 мая 2022, 11:56 |
811
0

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ за 40 млн евро выкупил защитника Спортинга

Нуну Мендеш стал полноправным игроком парижан

31 мая 2022, 11:56 |
811
0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ за 40 млн евро выкупил защитника Спортинга
Getty Images/Global Images Ukraine

Как и сообщалось ранее, ПСЖ выкупил у «Споритнга» защитника Нуну Мендеша, который нынешний сезон провел в Париже на правах аренды. 

Сегодн, 31 мая, парижский клуб официально объявил о трансфере.

Сумма сделки Мендеша – 40 миллионов евро. Еще 7 миллионов ПСЖ заплатил год назад «Спортингу» за аренду 19-летнего португальца на один сезон.

Мендеш подписал контракт до 31 июня 2026 года.

В нынешнем сезону Нуну Мендеш провел за ПСЖ 37 матчей во всех турнирах и отличился 2 голевыми передачами.

По теме:
СМИ назвали сумму, которую хочет получить Шахтер за Соломона
Фиорентина проявляет интерес к фулбеку Шахтера
Барселона хочет подписать Бен Йеддера
Спортинг Лиссабон ПСЖ Нуну Мендеш трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: УЕФА не считает Лунина победителем Лиги чемпионов
Футбол | 30 мая 2022, 21:23 11
Источник: УЕФА не считает Лунина победителем Лиги чемпионов
Источник: УЕФА не считает Лунина победителем Лиги чемпионов

Иско и Лунин не выиграли ЛЧ, потому что не сыграли в турнире ни одной минуты

Байер дает 21 млн за Мудрика, Ярмоленко в АПЛ, сборная в Глазго
Футбол | 31 мая 2022, 05:38 1
Байер дает 21 млн за Мудрика, Ярмоленко в АПЛ, сборная в Глазго
Байер дает 21 млн за Мудрика, Ярмоленко в АПЛ, сборная в Глазго

Главные новости за 30 мая на Sport.ua

Виктор КОВАЛЕНКО: «Вернуться в Шахтер? Можно будет подумать»
Футбол | 30.05.2022, 20:53
Виктор КОВАЛЕНКО: «Вернуться в Шахтер? Можно будет подумать»
Виктор КОВАЛЕНКО: «Вернуться в Шахтер? Можно будет подумать»
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
Футбол | 30.05.2022, 22:15
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ
Футбол | 30.05.2022, 16:23
Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ
Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заряжай на IEM Dallas 2022
Заряжай на IEM Dallas 2022
30.05.2022, 14:13
Киберспорт
ЧМ по хоккею. 8 шайб и камбэк Чехии в матче за бронзу против США
ЧМ по хоккею. 8 шайб и камбэк Чехии в матче за бронзу против США
29.05.2022, 17:47
Хоккей
ВИДЕО. Звезда Реала агрессивно отмахнулся от Лунина после финала ЛЧ
ВИДЕО. Звезда Реала агрессивно отмахнулся от Лунина после финала ЛЧ
30.05.2022, 14:19 5
Футбол
Источник: Заря уже определилась с новым тренером
Источник: Заря уже определилась с новым тренером
30.05.2022, 19:19
Футбол
ВИДЕО 18+. Лучшие моменты финала ЛЧ с комментарием президента Ингульца
ВИДЕО 18+. Лучшие моменты финала ЛЧ с комментарием президента Ингульца
29.05.2022, 17:59 14
Футбол
Ролан Гаррос. Известны первые пары 1/4 финала у женщин
Ролан Гаррос. Известны первые пары 1/4 финала у женщин
29.05.2022, 21:26
Теннис
Впервые за семь лет ни один из украинских боксеров не вышел в финал ЧЕ
Впервые за семь лет ни один из украинских боксеров не вышел в финал ЧЕ
29.05.2022, 20:59 4
Бокс
Зинченко летом может стать одноклубником Миколенко
Зинченко летом может стать одноклубником Миколенко
30.05.2022, 13:05 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем