ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ за 40 млн евро выкупил защитника Спортинга
Нуну Мендеш стал полноправным игроком парижан
Как и сообщалось ранее, ПСЖ выкупил у «Споритнга» защитника Нуну Мендеша, который нынешний сезон провел в Париже на правах аренды.
Сегодн, 31 мая, парижский клуб официально объявил о трансфере.
Сумма сделки Мендеша – 40 миллионов евро. Еще 7 миллионов ПСЖ заплатил год назад «Спортингу» за аренду 19-летнего португальца на один сезон.
Мендеш подписал контракт до 31 июня 2026 года.
В нынешнем сезону Нуну Мендеш провел за ПСЖ 37 матчей во всех турнирах и отличился 2 голевыми передачами.
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