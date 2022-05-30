ПСЖ выкупил у Спортинга молодого защитника

ПСЖ принял решение выкупить у «Споритнга» защитника Нуну Мендеша, который нынешний сезон провел в Париже на правах аренды. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Стоимость выкупа Мендеша – 40 миллионов евро. Еще 7 миллионов ПСЖ заплатил год назад «Спортингу» за аренду 19-летнего португальца на один сезон.

В нынешнем сезону Нуну Мендеш провел за ПСЖ 37 матчей во всех турнирах и отличился 2 голевыми передачами.