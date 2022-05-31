ТИРНИ: «Каждый поддерживает Украину из-за ужасной войны против россии»
Защитник Шотландии поделился ожиданиями от матча плей-офф
Защитник «Арсенала» и сборной Шотландии Киран Тирни прокомментировал предстоящую встречу с командой Украины в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре.
«Мы набрали хороший ход, состав уверен в себе. Мы точно можем это сделать, я на 100% верю в ребят. Но это будет очень тяжелый матч против Украины. Это топовая команда с отличными футболистами.
Каждый их поддерживает из-за этой ужасной войны против россии дома. На футбольном же уровне оба коллектива хотят попасть на чемпионат мира», – сказал Тирни.
Матч Шотландия – Украина состоится 1 июня в 21.45 по Киеву.
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