Чемпионат мира31 мая 2022, 11:50 |
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Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Поединок состоится в среду, 1 июня, в Глазго
31 мая 2022, 11:50 |
186
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В среду, 1 июня, в Глазго состоится поединок плей-офф отбора на ЧМ-2022, в котором Шотландия примет Украину.
Матч состоится на стадионе «Хэмпден Парк». Арбитр из Нидерландов Данни Маккели даст стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.
Шотландия – Украина. Прогноз и анонс на поединок квалификации чемпионата мира
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1». Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шотландия – Украина.
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