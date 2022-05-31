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  4. Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Чемпионат мира
31 мая 2022, 11:50 |
186
0

Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина

Поединок состоится в среду, 1 июня, в Глазго

31 мая 2022, 11:50 |
186
0
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 июня, в Глазго состоится поединок плей-офф отбора на ЧМ-2022, в котором Шотландия примет Украину.

Матч состоится на стадионе «Хэмпден Парк». Арбитр из Нидерландов Данни Маккели даст стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.

Шотландия – Украина. Прогноз и анонс на поединок квалификации чемпионата мира

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1». Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шотландия – Украина.

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Источник Sport.ua
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