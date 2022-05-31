В среду, 1 июня, в Глазго состоится поединок плей-офф отбора на ЧМ-2022, в котором Шотландия примет Украину.

Матч состоится на стадионе «Хэмпден Парк». Арбитр из Нидерландов Данни Маккели даст стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.

Шотландия – Украина. Прогноз и анонс на поединок квалификации чемпионата мира

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1». Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шотландия – Украина.