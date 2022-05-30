Вице-президент Миная: «Люди очень скучают по футболу»

Вице-президент «Миная» Евгений Плавайко высказался об идеи проведения следующего чемпионата Украины в условиях военного положения.

«Наша позиция: обязательно чемпионат нужно начинать играть, и однозначно нужно играть его в Украине. Это даже не обсуждается, потому что мы видим большую популяризацию футбола, люди очень скучают по футболу. Это подтверждают и матчи благотворительные, которые мы проводили на территории нашей области, которые собирали полные стадионы, и поддержка Вооруженных сил Украины», - сказал Плавайко.