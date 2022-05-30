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Украина. Премьер лига
30 мая 2022, 18:28 | Обновлено 30 мая 2022, 18:34
94
0

Вице-президент Миная: «Люди очень скучают по футболу»

Евгений Плавайко считает, что чемпионат нужно играть в Украине

30 мая 2022, 18:28 | Обновлено 30 мая 2022, 18:34
94
0
Вице-президент Миная: «Люди очень скучают по футболу»
Футбол 1/2/3. Евгений Плавайко

Вице-президент «Миная» Евгений Плавайко высказался об идеи проведения следующего чемпионата Украины в условиях военного положения.

«Наша позиция: обязательно чемпионат нужно начинать играть, и однозначно нужно играть его в Украине. Это даже не обсуждается, потому что мы видим большую популяризацию футбола, люди очень скучают по футболу. Это подтверждают и матчи благотворительные, которые мы проводили на территории нашей области, которые собирали полные стадионы, и поддержка Вооруженных сил Украины», - сказал Плавайко.

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Евгений Плавайко Минай
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Источник Футбол 1/2/3
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