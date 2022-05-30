Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Фареры U-21 – Украина U-21
Поединок состоится в среду, 1 июня
В среду, 1 июня, состоится матч группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Фарерских островов и Украины.
Поединок состоится в Торсгавне на стадионе «Торсволлур». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
Фарерские острова U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023
Поединок не будет транслироваться на украинском телевидении, однако на Sport.ua можно будет следить за текстовой трансляцией.
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