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Молодежные турниры
30 мая 2022, 14:38 | Обновлено 30 мая 2022, 14:46
1090
0

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Фареры U-21 – Украина U-21

Поединок состоится в среду, 1 июня

30 мая 2022, 14:38 | Обновлено 30 мая 2022, 14:46
1090
0
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Фареры U-21 – Украина U-21
УАФ

В среду, 1 июня, состоится матч группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Фарерских островов и Украины.

Поединок состоится в Торсгавне на стадионе «Торсволлур». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Фарерские острова U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023

Поединок не будет транслироваться на украинском телевидении, однако на Sport.ua можно будет следить за текстовой трансляцией.

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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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