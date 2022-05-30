В среду, 1 июня, состоится матч группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Фарерских островов и Украины.

Поединок состоится в Торсгавне на стадионе «Торсволлур». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Фарерские острова U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023

Поединок не будет транслироваться на украинском телевидении, однако на Sport.ua можно будет следить за текстовой трансляцией.