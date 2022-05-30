ВИДЕО. Звезда Реала агрессивно отмахнулся от Лунина после финала ЛЧ
В раздевалке «сливочных» было очень жарко
После победы «Реала» над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов в раздевалке мадридского клуба возник небольшой конфликт.
Во время празднования украинский вратарь Андрей Лунин забросил руку на шею хавбеку Марко Асенсио, что явно не понравилось последнему.
26-летний испанец агрессивно отмахнулся от резервного вратаря «сливочных». При этом Марко, как и Андрей, весь финальный поединок просидел на скамейке запасных.
@marcoasensio10 @realmadrid vamos que algo no va bien lunin no se toca #RealMadrid #RealMadridVsLiverpool #FinalChampionsLeague pic.twitter.com/egmaSwpNiq— deryan diaz (@DiazDeryan) May 30, 2022
Стоит отметить, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Асенсио в 40 миллионов евро, в то время как 23-летний Лунин имеет ценник в 2 миллиона евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Испании украинцы снова нанесли поражение местным волейболистам и продолжают лидировать в группе
Мик не пострадал