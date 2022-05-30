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  4. ВИДЕО. Звезда Реала агрессивно отмахнулся от Лунина после финала ЛЧ
Европейская Суперлига
30 мая 2022, 14:15 | Обновлено 30 мая 2022, 14:18
2136
3

ВИДЕО. Звезда Реала агрессивно отмахнулся от Лунина после финала ЛЧ

В раздевалке «сливочных» было очень жарко

30 мая 2022, 14:15 | Обновлено 30 мая 2022, 14:18
2136
3
ВИДЕО. Звезда Реала агрессивно отмахнулся от Лунина после финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

После победы «Реала» над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов в раздевалке мадридского клуба возник небольшой конфликт.

Во время празднования украинский вратарь Андрей Лунин забросил руку на шею хавбеку Марко Асенсио, что явно не понравилось последнему.

26-летний испанец агрессивно отмахнулся от резервного вратаря «сливочных». При этом Марко, как и Андрей, весь финальный поединок просидел на скамейке запасных.

 

 

Стоит отметить, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Асенсио в 40 миллионов евро, в то время как 23-летний Лунин имеет ценник в 2 миллиона евро.

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Реал Мадрид Ливерпуль видео Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Андрей Лунин Марко Асенсио
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Источник Sport.ua
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Dfs2262ar
Угробил себе карьеру, перейдя в реал! Да, титулов насобирал конечно! Но блин! Бежать с этого реала нужно, чтобы играть... 
Ответить
+1
kadaad
Гусь свинье не товарищ?
Ответить
0
Malekula
Де агресія? 
Ответить
-3
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