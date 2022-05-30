ВИДЕО. Звезда Реала агрессивно отмахнулся от Лунина после финала ЛЧ

После победы «Реала» над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов в раздевалке мадридского клуба возник небольшой конфликт.

Во время празднования украинский вратарь Андрей Лунин забросил руку на шею хавбеку Марко Асенсио, что явно не понравилось последнему.

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26-летний испанец агрессивно отмахнулся от резервного вратаря «сливочных». При этом Марко, как и Андрей, весь финальный поединок просидел на скамейке запасных.

Стоит отметить, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Асенсио в 40 миллионов евро, в то время как 23-летний Лунин имеет ценник в 2 миллиона евро.