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  4. Готовят сделку. Байер не получал отказ от Шахтера по трансферу Мудрика
Украина. Премьер лига
30 мая 2022, 10:29 |
993
0

Готовят сделку. Байер не получал отказ от Шахтера по трансферу Мудрика

Ранее сообщалось, что президент «горняков» Ринат Ахметов наложил вето на продажу вингера

30 мая 2022, 10:29 |
993
0
Готовят сделку. Байер не получал отказ от Шахтера по трансферу Мудрика
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Молодой украинский полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик все еще может в летнее межсезонье перебраться в немецкую Бундеслигу, где активный интерес к нему проявляет «Байер».

Мудрик уже успешно прошел медицинский осмотр для «Байера» и сейчас его переход остается, как передает источник, «горячей темой».

Нежелание президента «Шахтера» Рината Ахметова продавать Мудрика, о котором ранее сообщали отечественные СМИ, до настоящего момента не было передано руководителям «Байера», а потому те продолжают работать над сделкой.

Договоренность о сумме трансфера на текущий момент не достигнута. «Шахтер» выказывал желание получить за Мудрика более 20 миллионов евро.

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Источник Kicker
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