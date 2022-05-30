Готовят сделку. Байер не получал отказ от Шахтера по трансферу Мудрика
Ранее сообщалось, что президент «горняков» Ринат Ахметов наложил вето на продажу вингера
Молодой украинский полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик все еще может в летнее межсезонье перебраться в немецкую Бундеслигу, где активный интерес к нему проявляет «Байер».
Мудрик уже успешно прошел медицинский осмотр для «Байера» и сейчас его переход остается, как передает источник, «горячей темой».
Нежелание президента «Шахтера» Рината Ахметова продавать Мудрика, о котором ранее сообщали отечественные СМИ, до настоящего момента не было передано руководителям «Байера», а потому те продолжают работать над сделкой.
Договоренность о сумме трансфера на текущий момент не достигнута. «Шахтер» выказывал желание получить за Мудрика более 20 миллионов евро.
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