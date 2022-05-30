Готовят сделку. Байер не получал отказ от Шахтера по трансферу Мудрика

Молодой украинский полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик все еще может в летнее межсезонье перебраться в немецкую Бундеслигу, где активный интерес к нему проявляет «Байер».

Мудрик уже успешно прошел медицинский осмотр для «Байера» и сейчас его переход остается, как передает источник, «горячей темой».

Нежелание президента «Шахтера» Рината Ахметова продавать Мудрика, о котором ранее сообщали отечественные СМИ, до настоящего момента не было передано руководителям «Байера», а потому те продолжают работать над сделкой.

Договоренность о сумме трансфера на текущий момент не достигнута. «Шахтер» выказывал желание получить за Мудрика более 20 миллионов евро.