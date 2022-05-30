Флорентино ПЕРЕС: «Теперь Реал идет за 15-м титулом Лиги чемпионов»
В Мадриде думают о новых титулах
Президент «Реала» Флорентино Перес после победы мадридского клуба над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов заявил, что клуб уже нацелен на свой 15-й титул.
«Это триумф, основанный на ценностях, которые формировали нашу историю на протяжении 120 лет.
Усилие, самосовершенствование, уважение, смирение и солидарность. Эта группа — ориентир для миллионов людей и пример для детей всего мира. Эта команда — большая семья. Они отдали свои души, чтобы сбылись мечты всех болельщиков «Реала».
Лига чемпионов является кульминацией незабываемого сезона, в котором мы также выиграли нашу 35-ю Ла Лигу. Мы надеемся, что это трудное время, которое нам пришлось пережить, наконец-то пройдет. «Реал» — вечен, и теперь мы идем за 15-м титулом Лиги чемпионов», — сказал Перес.
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