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  4. Флорентино ПЕРЕС: «Теперь Реал идет за 15-м титулом Лиги чемпионов»
Испания
30 мая 2022, 07:28 |
405
0

Флорентино ПЕРЕС: «Теперь Реал идет за 15-м титулом Лиги чемпионов»

В Мадриде думают о новых титулах

30 мая 2022, 07:28 |
405
0
Флорентино ПЕРЕС: «Теперь Реал идет за 15-м титулом Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Реала» Флорентино Перес после победы мадридского клуба над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов заявил, что клуб уже нацелен на свой 15-й титул.

«Это триумф, основанный на ценностях, которые формировали нашу историю на протяжении 120 лет.

Усилие, самосовершенствование, уважение, смирение и солидарность. Эта группа — ориентир для миллионов людей и пример для детей всего мира. Эта команда — большая семья. Они отдали свои души, чтобы сбылись мечты всех болельщиков «Реала».

Лига чемпионов является кульминацией незабываемого сезона, в котором мы также выиграли нашу 35-ю Ла Лигу. Мы надеемся, что это трудное время, которое нам пришлось пережить, наконец-то пройдет. «Реал» — вечен, и теперь мы идем за 15-м титулом Лиги чемпионов», — сказал Перес.

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Ливерпуль Флорентино Перес Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов
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Источник Marca
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