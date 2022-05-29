Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Триллер в Нидерландах. В переходном матче за 12 минут отыграли 3 мяча!
Нидерланды
29 мая 2022, 22:23 | Обновлено 29 мая 2022, 22:43
1383
0

Триллер в Нидерландах. В переходном матче за 12 минут отыграли 3 мяча!

«Эксельсиор» сотворил чудо в матче против «Ден Хааг» и вышел в Эредивизи

29 мая 2022, 22:23 | Обновлено 29 мая 2022, 22:43
1383
0
Триллер в Нидерландах. В переходном матче за 12 минут отыграли 3 мяча!
Getty Images/Global Images Ukraine

В Нидерландах в плей-офф разыграна последняя путевка в Эредивизи.

29 мая в финальной паре второй матч проводили команды АДО «Ден Хааг» и «Эксельсиор». Первая игра 24 мая завершилась вничью (1:1), а вот ответный поединок был полон неожиданностей.

Хозяева поля вели со счетом 3:0 к 78-й минуте и уже практически готовились праздновать успех. Однако игроки «Эксельсиора» были не согласны и сумели отыграть 3 мяча за оставшиеся 12 минут – 3:3!

В дополнительное время АДО «Ден Хааг» снова вышел вперед, но «Эксельсиор» снова сравнял счет (4:4).

Серия пенальти была невероятно нервной. Команды совершили по 10 ударов, и больше повезло гостям (пен. 8:7).

Таким образом, совершив мегакамбэк, «Эксельсиор» стал обладателем путевки в Эредивизи следующего сезона.

Чемпионат Нидерландов. Переходный турнир

Финал. Ответный матч, 29 мая

АДО Ден Хааг – Эксельсиор – 4:4 (пен. 7:8) [первый матч – 1:1]

Голы: Верхейдт, 35, Пирес, 40, Стейн, 47, Комленович, 97 – Азаркан, 79, Нимейер, 83, Даллинга, 90+3, Якуби, 109.

Сетка плей-офф

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

По теме:
Большие беспорядки! Осер через 10 лет вернулся в Лигу 1, Сент-Этьен вылетел
Спустя 23 года! Знаменитый клуб выиграл плей-офф и вернулся в АПЛ
Сент-Этьен – Осер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эксельсиор чемпионат Нидерландов по футболу АДО Ден Хаг переходные матчи
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрген КЛОПП: «Следующий финал ЛЧ в Стамбуле? Бронируйте отель!»
Футбол | 29 мая 2022, 08:20 4
Юрген КЛОПП: «Следующий финал ЛЧ в Стамбуле? Бронируйте отель!»
Юрген КЛОПП: «Следующий финал ЛЧ в Стамбуле? Бронируйте отель!»

Наставник «Ливерпуля» уверен, что команда вновь поборется за трофей

Киченок с Остапенко второй раз сыграют в четвертьфинале Ролан Гаррос
Теннис | 29 мая 2022, 17:12 3
Киченок с Остапенко второй раз сыграют в четвертьфинале Ролан Гаррос
Киченок с Остапенко второй раз сыграют в четвертьфинале Ролан Гаррос

Людмила и Алена остановили третьих сеяных

ОФИЦИАЛЬНО. Рангник покинул Манчестер Юнайтед
Футбол | 29.05.2022, 16:53
ОФИЦИАЛЬНО. Рангник покинул Манчестер Юнайтед
ОФИЦИАЛЬНО. Рангник покинул Манчестер Юнайтед
ВИДЕО. Винисиус Жуниор открыл счет для Реала в финале ЛЧ против Ливерпуля
Футбол | 29.05.2022, 00:05
ВИДЕО. Винисиус Жуниор открыл счет для Реала в финале ЛЧ против Ливерпуля
ВИДЕО. Винисиус Жуниор открыл счет для Реала в финале ЛЧ против Ливерпуля
Ливерпуль – Реал – 0:1. 14-й титул мадридцев. Видео гола и обзор матча
Футбол | 29.05.2022, 00:35
Ливерпуль – Реал – 0:1. 14-й титул мадридцев. Видео гола и обзор матча
Ливерпуль – Реал – 0:1. 14-й титул мадридцев. Видео гола и обзор матча
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ливерпуль просит провести расследование касательно событий перед финалом ЛЧ
Ливерпуль просит провести расследование касательно событий перед финалом ЛЧ
29.05.2022, 00:25 1
Футбол
Юрий ГАБОВДА: «Очень рад, что крысы показали свое лицо»
Юрий ГАБОВДА: «Очень рад, что крысы показали свое лицо»
27.05.2022, 16:19
Футбол
ФОТО. Лунин с флагом Украины и кубком Лиги чемпионов
ФОТО. Лунин с флагом Украины и кубком Лиги чемпионов
29.05.2022, 10:02 11
Футбол
ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема
ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема
28.05.2022, 23:50 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились финалисты турнира
ЧМ по хоккею. Определились финалисты турнира
28.05.2022, 20:55
Хоккей
Евгений КОЛУПАЕВ: «Валя Семеренко не выходит на связь»
Евгений КОЛУПАЕВ: «Валя Семеренко не выходит на связь»
27.05.2022, 17:43 1
Биатлон
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексапильная подруга 18-летнего Назара Волошина
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексапильная подруга 18-летнего Назара Волошина
28.05.2022, 09:39 14
Футбол
Хук слева! Джервонта финишировал Ромеро в 6-м раунде, защитив пояс WBA
Хук слева! Джервонта финишировал Ромеро в 6-м раунде, защитив пояс WBA
29.05.2022, 07:56 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем