Триллер в Нидерландах. В переходном матче за 12 минут отыграли 3 мяча!
«Эксельсиор» сотворил чудо в матче против «Ден Хааг» и вышел в Эредивизи
В Нидерландах в плей-офф разыграна последняя путевка в Эредивизи.
29 мая в финальной паре второй матч проводили команды АДО «Ден Хааг» и «Эксельсиор». Первая игра 24 мая завершилась вничью (1:1), а вот ответный поединок был полон неожиданностей.
Хозяева поля вели со счетом 3:0 к 78-й минуте и уже практически готовились праздновать успех. Однако игроки «Эксельсиора» были не согласны и сумели отыграть 3 мяча за оставшиеся 12 минут – 3:3!
В дополнительное время АДО «Ден Хааг» снова вышел вперед, но «Эксельсиор» снова сравнял счет (4:4).
Серия пенальти была невероятно нервной. Команды совершили по 10 ударов, и больше повезло гостям (пен. 8:7).
Таким образом, совершив мегакамбэк, «Эксельсиор» стал обладателем путевки в Эредивизи следующего сезона.
Чемпионат Нидерландов. Переходный турнир
Финал. Ответный матч, 29 мая
АДО Ден Хааг – Эксельсиор – 4:4 (пен. 7:8) [первый матч – 1:1]
Голы: Верхейдт, 35, Пирес, 40, Стейн, 47, Комленович, 97 – Азаркан, 79, Нимейер, 83, Даллинга, 90+3, Якуби, 109.
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