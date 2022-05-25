Нидерланды25 мая 2022, 00:35 | Обновлено 25 мая 2022, 00:56
138
0
В Нидерландах в плей-офф разыгрывается последняя путевка в Эредивизи
В решающей паре плей-офф сошлись команды «Эксельсиор» и «Ден Хааг»
25 мая 2022, 00:35 | Обновлено 25 мая 2022, 00:56
138
0
В Нидерландах в плей-офф разыгрывается последняя путевка в Эредивизи.
В финальной паре сошлись команды «Эксельсиор» и АДО «Ден Хааг».
Первая игра 24 мая завершилась вничью (1:1), и команды сыграют решающий ответный матч 29 мая.
Чемпионат Нидерландов. Переходный турнир
Финал. Первый матч, 24 мая.
Эксельсиор – АДО Ден Хааг – 1:1
Голы: Азаркан, 47 – Стейн, 90+2.
Сетка плей-офф
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 мая 2022, 21:25 2
Клуб должен перейти в американские руки
Теннис | 24 мая 2022, 18:21 5
Хейли Баптист из-за травмы не смогла доиграть встречу
Теннис | 24.05.2022, 04:10
Теннис | 24.05.2022, 20:31
Футбол | 24.05.2022, 05:37
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.05.2022, 12:30
23.05.2022, 14:04 5
23.05.2022, 11:02 5
24.05.2022, 09:47 1
23.05.2022, 09:01 4
24.05.2022, 12:00 1
23.05.2022, 00:47