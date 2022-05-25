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  4. В Нидерландах в плей-офф разыгрывается последняя путевка в Эредивизи
Нидерланды
25 мая 2022, 00:35 | Обновлено 25 мая 2022, 00:56
138
0

В Нидерландах в плей-офф разыгрывается последняя путевка в Эредивизи

В решающей паре плей-офф сошлись команды «Эксельсиор» и «Ден Хааг»

25 мая 2022, 00:35 | Обновлено 25 мая 2022, 00:56
138
0
В Нидерландах в плей-офф разыгрывается последняя путевка в Эредивизи
Getty Images/Global Images Ukraine

В Нидерландах в плей-офф разыгрывается последняя путевка в Эредивизи.

В финальной паре сошлись команды «Эксельсиор» и АДО «Ден Хааг».

Первая игра 24 мая завершилась вничью (1:1), и команды сыграют решающий ответный матч 29 мая.

Чемпионат Нидерландов. Переходный турнир

Финал. Первый матч, 24 мая.

Эксельсиор – АДО Ден Хааг – 1:1

Голы: Азаркан, 47 – Стейн, 90+2.

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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