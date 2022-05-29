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  4. Бросил школу, работал на заводе, стал легендой Челси – кто такой Стив Кларк
Чемпионат мира
29 мая 2022, 15:12 |
47
0

Бросил школу, работал на заводе, стал легендой Челси – кто такой Стив Кларк

Sport.ua предлагает познакомиться поближе с фигурой главного тренера национальной сборной Шотландии

29 мая 2022, 15:12 |
47
0
Бросил школу, работал на заводе, стал легендой Челси – кто такой Стив Кларк
Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Кларк

1 июня сборной Украины предстоит провести полуфинальный матч плей-офф стадии квалификации на ЧМ-2022 против команды Шотландии. В случае победы, «сине-желтые» в решающей схватке за путевку в Катар сойдутся с Уэльсом, однако на пути у подопечных Петракова достаточно непростой оппонент с абсолютно достойным уважения главным тренером – Стивом Кларком.

Стиву Кларку 58 лет, и тренерскую карьеру он начал в 1998-м, когда решился «повесить бутсы на гвоздь». Длительное время специалист работал с юношескими и молодежными командами, а также являлся ассистентом более маститых наставников, как, например, Руд Гуллит, сэр Бобби Чарльтон, Жозе Моуриньо, Авраам Грант, Луис Фелипе Сколари, Джанфранко Дзола, сэр Кенни Далглиш, Рой Ходжсон и Рафаэль Бенитес. Согласитесь, весьма внушительный перечень специалистов, поработав с которыми можно было «заматереть» и набраться правильного видения организации игры в футбол.


Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Кларк и Жозе Моуриньо

Первым самостоятельным опытом для Кларка на тренерской работе стал «Вест Бромвич», который поверил в способности Стива в 2012-м. Там он провел чуть больше года, после чего был уволен. Затем последовал год в «Рединге», а осенью 2017 года Кларк принял решение вернуться в родную Шотландию, возглавив «Килмарнок». Именно там наставник и попал в поле зрения функционеров Шотландской футбольной ассоциации, которая в мае 2019 года утвердила Стива новым главным тренером национальной команды этой страны.

С тех пор Стив Кларк работает с шотландцами, и попытается добыть для страны первую путевку на чемпионат мира, начиная с 1998 года. Британцы слишком долго оставались вне мировых первенств, а потому чрезвычайно соскучились по этому действу. И Стив Кларк с его характером нацелен сделать все, чтобы его имя было вписано в историю, как человека, который вернул Шотландии былое футбольное величие.

***

Путь Стива Кларка в профессиональный футбол был достаточно любопытным. Увлекаться игрой он начал с раннего детства, потому как особого выбора развлечений тогда для мальчишек в Шотландии не существовало. Сам Кларк признавался, что среди забав разнообразие было крайне ограниченным – либо футбол, либо драки.

Стив был родом из большой семьи, и имел двух братьев, которые также пробовали себя в большом футболе. Старший – Пол Кларк – выбрался в профессионалы, отыграв в итоге более 350 поединков за «Килмарнок», а вот у младшего выйти на столь высокий уровень так и не получилось. Сам Стив, игравший на фланге обороны, первые шаги делал в команде «Бейт Джуниорс», где его заприметили скауты «Сент-Миррена».

Примечательно, что отец братьев Кларк также в юности испытывал серьезную симпатию к игре в футбол. Он даже пробовал силы на любительском уровне и добивался определенных успехов, однако в какой-то момент судьба оказалась против того, чтобы парень двигался в этом направлении.

«Мой отец был хорошим футболистом-любителем, но в молодости получил травму, которая не позволила ему двигаться дальше. Но он всегда хотел, чтобы его сыновья играли в футбол. Больше всего он желал, чтобы каждый из нас был успешен и амбициозен», - вспоминал Стив Кларк.

Когда Стив получил приглашение от «Сент-Миррена», то перед ним встал жизненный выбор – делать ставку на футбол, либо же продолжать попытки получить образование. Парень решил полностью сфокусировать свободное время на игре, а потому бросил школу и похоронил надежду когда-либо поступить в университет.

На самом деле, выбор 16-летнего Кларка доказывает, что с характером у этого парня с молодости все было в полном порядке. На то время футбол, тем более, если футболист не являлся игроком очень высокого уровня, не приносил игрокам таких доходов, как ныне. Помимо тренировок и матчей большинству юных футболистов приходилось где-то работать, и Стив устроился электриком на завод по производству медицинских препаратов.

«В те времена футболисты не зарабатывали. Мне пришлось бросить школу, да я и не собирался поступать в университет. Я пошел работать электриком на «Бичем Фармасьютикалс». Мой отец был в восторге от того, что в перспективе у меня возникла возможность получить должность мастера контрольно-измерительных приборов и автоматики. Даже не спрашивайте меня о том, что означает эта должность, я понятия не имею!» - рассказывал Кларк.

В таком ритме Стиву пришлось прожить четыре года. Он совмещал тренировки и игры в «Сент-Миррене» с работой на фармацевтическом заводе. И этот опыт очень многое дал в плане дальнейшего развития Кларка как личности. В футболе он играл в Айрширской юниорской лиге, в некоторых матчах которой участие принимали и профессиональные футболисты, проходившие через процедуры восстановления после травм или сосланные в глубокий резерв тренерами.

Подобный опыт очень пригодился Кларку в будущем, и именно он помог молодому футболисту уже в 18 лет получить контракт с «Сент-Мирреном», пусть сперва и на неполный рабочий день.

«Четыре года после того, как я бросил школу, мне приходилось ходить на завод. В таких условиях я довольно быстро взрослел, потому как рядом со мной было немало заматерелых мужиков, которые всегда норовят вывести ученика из себя. Это был отличный опыт. В футболе моя карьера пошла вверх, когда я попал в «Сент-Миррен». Я играл в юношеских турнирах, где участие также принимали и профессиональные футболисты. Я называл их «матерыми преступниками». Оказавшись в таких условиях, вы обязаны как можно скорее перенимать опыт всех этих людей, которые вас окружают».

«Завод – это совсем другая среда, чем футбольная раздевалка, но и там, и там есть очень много похожих типажей. Есть люди, которые всегда проверяют вас, ищут, где вы совершите ошибку, чтобы посмотреть на вашу реакцию. Найдутся и те, кто попытается запугать вас, а потому вы должны научиться противостоять этому. К счастью, всегда есть люди, желающие протянуть руку помощи. На заводе я встретил действительно много хороших людей. В футболе с этим было чуть хуже, но когда тренер видит талант игрока, то он всегда попробует его раскрыть. Важно понимать, что почти везде люди просто хотят от вас честности и открытости. В футболе нужно просто выходить на поле и делать свою работу, а не ставить свои идеи выше командных. Мне нравится честность в людях, с которыми я работаю, начиная от персонала и заканчивая игроками. Я стараюсь своим примером поощрять такие же ценности для окружающих», - отмечал Кларк.

Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Кларк и Эндрю Робертсон

***

В итоге в «Сент-Миррене» Стив Кларк провел пять сезонов на профессиональном уровне, а затем в феврале 1987 года за 422 тысячи фунтов был продан в «Челси». В лондонском клубе защитнику суждено было стать настоящей легендой. По итогам сезона-1993/94 Кларк был назван игроком года в «Челси», а уже под конец профессиональной карьеры сумел разжиться и серьезными трофеями. В 1997 году «синие» выиграли Кубок Англии, а спустя год сумели стать триумфаторами в Кубке английской лиги и Кубке обладателей кубков.

В 2005 году Стив Кларк был включен в символическую сборную «Челси» на позиции правого защитника, составленную из одиннадцати игроков в честь 100-летнего юбилея клуба. Всего за «синих» Кларк провел 421 поединок в рамках всех турниров, и по этому показателю до сих пор входит в топ-10 в клубной истории, занимая девятую строчку.

В качестве тренера Стив Кларк пока не приобрел статуса звезды первой величины, коей в принципе не являлся и будучи футболистом, однако этот человек всегда четко понимает, чего он хочет, и каким образом может этого достичь. Вот и накануне ключевого матча с Украиной наставник шотландской сборной дал четко понять, что не видит ни малейших причин относиться к оппоненту с какой-то поблажкой. Кларк понимает, что творится в Украине и осознает, что у «сине-желтых» будет повышенная мотивация, но нет сомнений, что этот специалист сделает все, чтобы и его команда оказалась на должном психологическом уровне. Стив хочет повезти свою сборную в Катар в конце года, впрочем, того же желает и Александр Петраков, а значит нас действительно ждет хорошая игра

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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