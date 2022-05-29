Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флорентино ПЕРЕС: «Я буду бороться за Суперлигу»
Лига чемпионов
29 мая 2022, 14:04 |
316
0

Флорентино ПЕРЕС: «Я буду бороться за Суперлигу»

Президент «Реала» не отказался от идеи

29 мая 2022, 14:04 |
316
0
Флорентино ПЕРЕС: «Я буду бороться за Суперлигу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес после победы в Лиге чемпионов заявил, что не отказался от идеи создания Суперлиги:

«Я буду бороться за Суперлигу, как Сантьяго Бернабеу боролся за Лигу чемпионов».

Ранее Перес заявил, что сейчас Килиана Мбаппе для «Реала» не существует.

По теме:
ФОТО. Леброн Джеймс посетил финал Лиги чемпионов
Карим БЕНЗЕМА: «Анчелотти – лучший тренер в мире»
ВИДЕО. Карло АНЧЕЛОТТИ: «В первом тайме мы ничего не контролировали»
Флорентино Перес Реал Мадрид Европейская Суперлига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Как это было. Реал в 14-й раз завоевал главный евротрофей
Футбол | 29 мая 2022, 01:50 1
ФОТО. Как это было. Реал в 14-й раз завоевал главный евротрофей
ФОТО. Как это было. Реал в 14-й раз завоевал главный евротрофей

Единственный гол в матче забил Винисиус Жуниор на 59-й минуте

ЧМ по хоккею. Шесть шайб. Канада разгромила Чехию и вышла в финал
Хоккей | 28 мая 2022, 20:48 1
ЧМ по хоккею. Шесть шайб. Канада разгромила Чехию и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Шесть шайб. Канада разгромила Чехию и вышла в финал

Кленовые снова вышли в финал чемпионата мира

ЧМ по хоккею. Финляндия обыграла США и вышла в финал
Хоккей | 28.05.2022, 16:41
ЧМ по хоккею. Финляндия обыграла США и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Финляндия обыграла США и вышла в финал
Как и в Киеве. Реал победил Ливерпуль в финале ЛЧ
Футбол | 29.05.2022, 00:33
Как и в Киеве. Реал победил Ливерпуль в финале ЛЧ
Как и в Киеве. Реал победил Ливерпуль в финале ЛЧ
Марсело объявил об уходе из Реала. Он выиграл 25 трофеев с клубом
Футбол | 29.05.2022, 09:47
Марсело объявил об уходе из Реала. Он выиграл 25 трофеев с клубом
Марсело объявил об уходе из Реала. Он выиграл 25 трофеев с клубом
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
28.05.2022, 14:30 10
Футбол
ВИДЕО. Винисиус Жуниор открыл счет для Реала в финале ЛЧ против Ливерпуля
ВИДЕО. Винисиус Жуниор открыл счет для Реала в финале ЛЧ против Ливерпуля
29.05.2022, 00:05
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексапильная подруга 18-летнего Назара Волошина
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексапильная подруга 18-летнего Назара Волошина
28.05.2022, 09:39 13
Футбол
Хук слева! Джервонта финишировал Ромеро в 6-м раунде, защитив пояс WBA
Хук слева! Джервонта финишировал Ромеро в 6-м раунде, защитив пояс WBA
29.05.2022, 07:56 3
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины узнала соперников и место проведение турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины узнала соперников и место проведение турнира
27.05.2022, 20:22 2
Хоккей
Ливерпуль – Реал – 0:1. 14-й титул мадридцев. Видео гола и обзор матча
Ливерпуль – Реал – 0:1. 14-й титул мадридцев. Видео гола и обзор матча
29.05.2022, 00:35 2
Футбол
Солдат Азова рассказал о ситуации с эвакуированными из Мариуполя военными
Солдат Азова рассказал о ситуации с эвакуированными из Мариуполя военными
27.05.2022, 23:40 1
Война
Юрий ГАБОВДА: «Очень рад, что крысы показали свое лицо»
Юрий ГАБОВДА: «Очень рад, что крысы показали свое лицо»
27.05.2022, 16:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем