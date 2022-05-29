Флорентино ПЕРЕС: «Я буду бороться за Суперлигу»

Президент «Реала» Флорентино Перес после победы в Лиге чемпионов заявил, что не отказался от идеи создания Суперлиги:

«Я буду бороться за Суперлигу, как Сантьяго Бернабеу боролся за Лигу чемпионов».

Ранее Перес заявил, что сейчас Килиана Мбаппе для «Реала» не существует.