Лига чемпионов29 мая 2022, 14:04 |
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Флорентино ПЕРЕС: «Я буду бороться за Суперлигу»
Президент «Реала» не отказался от идеи
29 мая 2022, 14:04 |
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Президент «Реала» Флорентино Перес после победы в Лиге чемпионов заявил, что не отказался от идеи создания Суперлиги:
«Я буду бороться за Суперлигу, как Сантьяго Бернабеу боролся за Лигу чемпионов».
Ранее Перес заявил, что сейчас Килиана Мбаппе для «Реала» не существует.
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