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  4. Флорентино ПЕРЕС: «Куртуа – лучший вратарь мира. Поэтому мы его и взяли»
Лига чемпионов
29 мая 2022, 09:16 |
749
1

Флорентино ПЕРЕС: «Куртуа – лучший вратарь мира. Поэтому мы его и взяли»

Вратарь «Реала» стал главным героем финала Лиги чемпионов

29 мая 2022, 09:16 |
749
1
Флорентино ПЕРЕС: «Куртуа – лучший вратарь мира. Поэтому мы его и взяли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Игра в Париже закончилась со счетом 1:0. Лучшим игроком финального матча признан голкипер Тибо Куртуа.

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал победу и похвалил вратаря за игру.

«Куртуа провел изумительный сезон. Он лучший вратарь в мире, поэтому мы его и взяли. Он настоящий мадридиста.

Анчелотти прав, когда говорит, что разница между «Мадридом» и остальными заключается в том, что игроки «Реала» –  мадридиста. Помню, как ветераны в матче с «Сити» поддерживали молодежь, уже находясь за пределами поля», - сказал Перес.

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Ливерпуль Реал Мадрид Тибо Куртуа Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Флорентино Перес
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Источник Marca
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Betyu Loifu
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