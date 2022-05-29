Флорентино ПЕРЕС: «Куртуа – лучший вратарь мира. Поэтому мы его и взяли»
Вратарь «Реала» стал главным героем финала Лиги чемпионов
«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Игра в Париже закончилась со счетом 1:0. Лучшим игроком финального матча признан голкипер Тибо Куртуа.
Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал победу и похвалил вратаря за игру.
«Куртуа провел изумительный сезон. Он лучший вратарь в мире, поэтому мы его и взяли. Он настоящий мадридиста.
Анчелотти прав, когда говорит, что разница между «Мадридом» и остальными заключается в том, что игроки «Реала» – мадридиста. Помню, как ветераны в матче с «Сити» поддерживали молодежь, уже находясь за пределами поля», - сказал Перес.
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