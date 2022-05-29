Заслуженное признание. Назван лучший игрок финала Лиги чемпионов
Тибо Куртуа внес большой вклад в победу «Реала»
Лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов признан голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа.
«В критический момент первого тайма, когда «Ливерпуль» рвался вперед, он сделал решающие сейвы, а в концовке экстраординарным способом отразил удар Салаха», - прокомментировала группа технических наблюдателей УЕФА игру вратаря.
«Это невероятно: столько лет, столько работы. Я видел, как многие критиковали меня. Сегодня мы показали, кто король Европы. Последние несколько недель я чувствовал себя хорошо. Никто не мог отнять у меня желание выиграть Лигу чемпионов», - сказал после матча Куртуа.
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