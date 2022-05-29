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Лига чемпионов
29 мая 2022, 01:28 |
939
0

Заслуженное признание. Назван лучший игрок финала Лиги чемпионов

Тибо Куртуа внес большой вклад в победу «Реала»

29 мая 2022, 01:28 |
939
0
Заслуженное признание. Назван лучший игрок финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов признан голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

«В критический момент первого тайма, когда «Ливерпуль» рвался вперед, он сделал решающие сейвы, а в концовке экстраординарным способом отразил удар Салаха», - прокомментировала группа технических наблюдателей УЕФА игру вратаря.

«Это невероятно: столько лет, столько работы. Я видел, как многие критиковали меня. Сегодня мы показали, кто король Европы. Последние несколько недель я чувствовал себя хорошо. Никто не мог отнять у меня желание выиграть Лигу чемпионов», - сказал после матча Куртуа.

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Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Тибо Куртуа
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Источник УЕФА
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