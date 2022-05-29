Заслуженное признание. Назван лучший игрок финала Лиги чемпионов

Лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов признан голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

«В критический момент первого тайма, когда «Ливерпуль» рвался вперед, он сделал решающие сейвы, а в концовке экстраординарным способом отразил удар Салаха», - прокомментировала группа технических наблюдателей УЕФА игру вратаря.

«Это невероятно: столько лет, столько работы. Я видел, как многие критиковали меня. Сегодня мы показали, кто король Европы. Последние несколько недель я чувствовал себя хорошо. Никто не мог отнять у меня желание выиграть Лигу чемпионов», - сказал после матча Куртуа.