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  4. Карим БЕНЗЕМА: «Мы счастливы и гордимся своей командой»
Лига чемпионов
29 мая 2022, 04:13 |
166
0

Карим БЕНЗЕМА: «Мы счастливы и гордимся своей командой»

Форвард «Реала» прокомментировал победу в Лиге чемпионов

29 мая 2022, 04:13 |
166
0
Карим БЕНЗЕМА: «Мы счастливы и гордимся своей командой»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов.

«Мы так счастливы и гордимся своей командой. Завоевали два трофея за сезон и сделали это заслуженно. Матч получился сложным, но в Лиге чемпионов так получается всегда, а ведь это был финал. Для меня очередная победа в Лиге чемпионов, да еще и на родине значит очень многое».

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Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Карим Бензема
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Источник УЕФА
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