Лига чемпионов29 мая 2022, 04:13 |
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Карим БЕНЗЕМА: «Мы счастливы и гордимся своей командой»
Форвард «Реала» прокомментировал победу в Лиге чемпионов
29 мая 2022, 04:13 |
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов.
«Мы так счастливы и гордимся своей командой. Завоевали два трофея за сезон и сделали это заслуженно. Матч получился сложным, но в Лиге чемпионов так получается всегда, а ведь это был финал. Для меня очередная победа в Лиге чемпионов, да еще и на родине значит очень многое».
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