Карим БЕНЗЕМА: «Мы счастливы и гордимся своей командой»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов.

«Мы так счастливы и гордимся своей командой. Завоевали два трофея за сезон и сделали это заслуженно. Матч получился сложным, но в Лиге чемпионов так получается всегда, а ведь это был финал. Для меня очередная победа в Лиге чемпионов, да еще и на родине значит очень многое».