Анчелотти установил новый рекорд для тренеров в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти стал первым тренером, выигравшим Лигу чемпионов четыре раза.

Итальянский специалист дважды делал это с «Миланом» (2003 и 2007), и дважды с «Реалом» (2014 и 2022).

Отметим, что трижды Лигу чемпионов или Кубок чемпионов в качестве тренера выигрывали Зинедин Зидан (2016, 2017, 2018) и Боб Пейсли (1977, 1978, 1981). Зидан делал это с «Реалом», Пейсли – с «Ливерпулем».