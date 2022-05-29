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  4. Анчелотти установил новый рекорд для тренеров в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
29 мая 2022, 00:51 | Обновлено 29 мая 2022, 00:52
1751
0

Анчелотти установил новый рекорд для тренеров в Лиге чемпионов

Карло в четвертый раз добыл трофей

29 мая 2022, 00:51 | Обновлено 29 мая 2022, 00:52
1751
0
Анчелотти установил новый рекорд для тренеров в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти стал первым тренером, выигравшим Лигу чемпионов четыре раза.

Итальянский специалист дважды делал это с «Миланом» (2003 и 2007), и дважды с «Реалом» (2014 и 2022).

Отметим, что трижды Лигу чемпионов или Кубок чемпионов в качестве тренера выигрывали Зинедин Зидан (2016, 2017, 2018) и Боб Пейсли (1977, 1978, 1981). Зидан делал это с «Реалом», Пейсли – с «Ливерпулем».

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Карло Анчелотти Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов
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Источник Sport.ua
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