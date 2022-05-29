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  4. Марта КОСТЮК: «Почувствовала много улучшений в своей игре»
WTA
29 мая 2022, 02:25 |
16
0

Марта КОСТЮК: «Почувствовала много улучшений в своей игре»

Украинская теннисистка продолжает выступать в парном разряде на Ролан Гаррос

29 мая 2022, 02:25 |
16
0
Марта КОСТЮК: «Почувствовала много улучшений в своей игре»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свое выступление на Ролане Гарросе. В парном разряде украинка вышла в третий круг, а в одиночном проиграла египтянке Майяр Шериф.

«Я не смотрела нашу сетку. Честно говоря, парную сетку я вообще не смотрю, потому что отношение к паре у меня все же не такое, как к одиночке. Мы играем матч за матчем. Мой тренер мне говорит, чтобы мы играли каждый матч как на победу в турнире, что мы и стараемся делать. Почему начала играть с Русе? Я всегда стараюсь искать напарницу среди тех, кто хорошо играет на задней линии и плотно держит мяч. Почему для меня это важно? Потому что я уверенно чувствую себя, играя слёта и могу строить розыгрыши зная, что человек позади может дать мне возможность выиграть очко у сетки. Я со многими пробовала и здесь я не знала с кем играть пару на грунте и решила написать Русе. Потом, когда мы с ней играли в Риме, она сказала мне: «Я не знаю, почему я раньше не подумала о тебе, чтобы играть пару вместе». Так мы и сложились.

Честно говоря, мой одиночный матч... Не знаю, как это выглядело со стороны, но я почувствовала много улучшений в игре, улучшений в своей голове. И даже несмотря на то, что матч я проиграла, у меня было достаточно положительное настроение. Я продолжаю тренироваться, искать игру, искать себя. Шаг за шагом».

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Источник Большой теннис Украины
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