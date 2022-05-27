Ролан Гаррос. Костюк и Киченок пробились в третий круг парного разряда
Марта и Людмила будут сражаться за путевки в 1/4 финала
Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок провели матчи второго круга парного разряда в рамках Ролан Гаррос.
Люда в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко обыграла китаянок Хань Синьюнь и Чжу Линь.
Марта в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии одолела британок Саманту Маррей и Хезер Уотсон.
Ролан Гаррос. Второй круг
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Хань Синьюнь / Чжу Линь – 0:6, 6:1, 6:2
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Саманта Маррей / Хезер Уотсон – 6:2, 7:6(6)
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