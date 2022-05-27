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  4. Ролан Гаррос. Костюк и Киченок пробились в третий круг парного разряда
Ролан Гаррос
27 мая 2022, 17:35 | Обновлено 27 мая 2022, 17:36
381
0

Ролан Гаррос. Костюк и Киченок пробились в третий круг парного разряда

Марта и Людмила будут сражаться за путевки в 1/4 финала

27 мая 2022, 17:35 | Обновлено 27 мая 2022, 17:36
381
0
Ролан Гаррос. Костюк и Киченок пробились в третий круг парного разряда
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок провели матчи второго круга парного разряда в рамках Ролан Гаррос.

Люда в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко обыграла китаянок Хань Синьюнь и Чжу Линь.

Марта в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии одолела британок Саманту Маррей и Хезер Уотсон.

Ролан Гаррос. Второй круг

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Хань Синьюнь / Чжу Линь – 0:6, 6:1, 6:2
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Саманта Маррей / Хезер Уотсон – 6:2, 7:6(6)

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Источник Sport.ua
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