Ролан Гаррос. Костюк и Киченок пробились в третий круг парного разряда

Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок провели матчи второго круга парного разряда в рамках Ролан Гаррос.

Люда в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко обыграла китаянок Хань Синьюнь и Чжу Линь.

Марта в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии одолела британок Саманту Маррей и Хезер Уотсон.

Ролан Гаррос. Второй круг

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Хань Синьюнь / Чжу Линь – 0:6, 6:1, 6:2

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Саманта Маррей / Хезер Уотсон – 6:2, 7:6(6)