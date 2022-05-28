Поссанцини подтвердил уход из Шахтера
Итальянский специалист покидает донецкий клуб
Главный ассистент Роберто Де Дзерби в «Шахтере» Давиде Поссанцини подтвердил информацию о том, что он покидает стан «горняков» и тренерский штаб, в котором работал продолжительный период времени.
«Я пользуюсь этой возможностью, чтобы сказать, что я больше не буду частью этого удивительного тренерского штаба, поблагодарив одного за другим тех, кто всегда заставлял меня чувствовать себя важным и кто своей близостью заставлял меня пережить незабываемые моменты. Я благодарен Роберто Де Дзерби за все, потому что это дало мне возможность увидеть материализацию очень благородной идеи футбола, которая имеет тенденцию повышать качество главных героев - игроков. Наконец, я благодарю всех игроков и всех членов каждого клуба, в котором мне посчастливилось работать», - написал Поссанцини.
Отметим, что Давиде Поссанцини являлся бессменным ассистентом Роберто Де Дзерби с 2016 года. Вместе с нынешним главным тренером «Шахтера» этот специалист поработал в итальянских «Фодже», «Палермо», «Беневенто» и «Сассуоло».
Ранее об уходе из «Шахтера» заявил другой итальянский специалист Паоло Бьянко.
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