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  4. Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Желаю Довбику, чтобы он не потерял себя»
Италия
27 мая 2022, 20:09 | Обновлено 27 мая 2022, 20:15
533
0

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Желаю Довбику, чтобы он не потерял себя»

Специалист – о перспективах талантливого форварда продолжить карьеру в Серии А

27 мая 2022, 20:09 | Обновлено 27 мая 2022, 20:15
533
0
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Желаю Довбику, чтобы он не потерял себя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко прокомментировал возможный переход Артема Довбика в Серию А.

«Говорить об этом сейчас очень рано. Если он перейдет, я пожелаю ему, чтобы он не потерял себя и показал все, на что он способен. Если тебя покупают, то при определенных качествах и их нужно обязательно показывать и совершенствовать. Легко не будет 100%, но если тебя приглашают, то у тебя верят и ты вынужден показать, что имеешь на это право.

Должен быть характер, потому что талантливых футболистов много, очень много. Талант – это качество, которое нужно постоянно доказывать, не только болельщикам, тренерам, партнерам, а в первую очередь себе, что ты лучший, вынужден выиграть и играть», - сказал Михайличенко.

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Алексей Михайличенко Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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