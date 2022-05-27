Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Желаю Довбику, чтобы он не потерял себя»
Специалист – о перспективах талантливого форварда продолжить карьеру в Серии А
Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко прокомментировал возможный переход Артема Довбика в Серию А.
«Говорить об этом сейчас очень рано. Если он перейдет, я пожелаю ему, чтобы он не потерял себя и показал все, на что он способен. Если тебя покупают, то при определенных качествах и их нужно обязательно показывать и совершенствовать. Легко не будет 100%, но если тебя приглашают, то у тебя верят и ты вынужден показать, что имеешь на это право.
Должен быть характер, потому что талантливых футболистов много, очень много. Талант – это качество, которое нужно постоянно доказывать, не только болельщикам, тренерам, партнерам, а в первую очередь себе, что ты лучший, вынужден выиграть и играть», - сказал Михайличенко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Манор Соломон может продолжить карьеру в Италии
Украинский защитник может покинуть «Ман Сити»