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Украина. Премьер лига
27 мая 2022, 17:05 | Обновлено 27 мая 2022, 17:08
330
0

Президент Десны: «Мы не собираемся сдаваться и опускать руки»

Владимир Левин – о будущем черниговского клуба

27 мая 2022, 17:05 | Обновлено 27 мая 2022, 17:08
330
0
Президент Десны: «Мы не собираемся сдаваться и опускать руки»
Facebook. Владимир Левин

Президент черниговской «Десны» Владимир Левин на сборе клубов УПЛ попросил поддержать его команду.

«Сегодня в этом зале нет человека, так или иначе не столкнувшегося с ужасами войны. Нет ни одного украинца, от нее не пострадавшего. К сожалению, наш город стал одним из главных театров боев, именно Чернигов взял на себя удар одним из первых. Как следствие пострадал и наш клуб. Разрушенный стадион, база. По сути, вся наша инфраструктура, все, что мы делали для команды и города много лет, было стерто с лица земли в считанные дни.

У наших детей нет больше места, где можно играть, тренироваться, лечиться, а некоторые и жить. Почти 200 000 человек покинули Чернигов, среди них и многие болельщики нашего клуба. Да, часть людей пытается сейчас возвращаться, но куда вернуться, когда на месте твоего дома, как нашего стадиона, только руины?

Но мы, руководство «Десны», не собираемся сдаваться и опускать руки. У нас есть поддержка людей. Уже сегодня мы запланировали мероприятия, необходимые для подъема и возобновления нашего клуба. Пусть на это нужно много времени и усилий, но мы, прежде всего, построим детскую академию и тренировочные поля, возобновим команду.

Сейчас я обращаюсь к вам – к нашим настоящим друзьям, которые были достойными и справедливыми соперниками на футбольном поле, поддержать наше обращение по поводу дальнейшего присутствия нас в украинской Премьер-лиге до момента выполнения поставленных перед нами задач по восстановлению клуба. Надеюсь на вашу поддержку.

А также хочу поблагодарить ВСУ за освобождение от захватчиков Черниговской области и возможность начать ее возобновление. Слава Украине», - сказал Левин.

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Владимир Левин Десна Чернигов
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