Журналист: Формат следующего чемпионата Украины будет сохранен

Формат следующего чемпионата Украины будет сохранен. Это 16 клубов минус «Десна» и «Мариуполь», за которыми замораживаются места в УПЛ. И плюс Металлист и Кривбасс, которые повышаются из Первой Лиги. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

«Все солидарны в том, чтобы новый сезон начинать, не дожидаясь конца войны. Главное расхождение в мыслях – локация.

За проведение сезона на территории Украины выступает большинство – 11 клубов из 16. Меньшинство придерживается зарубежной позиции. Собственно, это участники еврокубков – «Шахтер», «Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Ворскла». Их аргументы – это безопасность, во-первых. А во-вторых – легионеры, которые не приедут в страну, где идет война», – написал журналист.