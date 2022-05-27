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  4. Журналист: Формат следующего чемпионата Украины будет сохранен
Украина. Премьер лига
27 мая 2022, 16:07 |
302
0

Журналист: Формат следующего чемпионата Украины будет сохранен

Главное расхождение в вариантах – место проведения

27 мая 2022, 16:07 |
302
0
Журналист: Формат следующего чемпионата Украины будет сохранен
НСК Олимпийский

Формат следующего чемпионата Украины будет сохранен. Это 16 клубов минус «Десна» и «Мариуполь», за которыми замораживаются места в УПЛ. И плюс Металлист и Кривбасс, которые повышаются из Первой Лиги. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

«Все солидарны в том, чтобы новый сезон начинать, не дожидаясь конца войны. Главное расхождение в мыслях – локация.

За проведение сезона на территории Украины выступает большинство – 11 клубов из 16. Меньшинство придерживается зарубежной позиции. Собственно, это участники еврокубков – «Шахтер», «Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Ворскла». Их аргументы – это безопасность, во-первых. А во-вторых – легионеры, которые не приедут в страну, где идет война», – написал журналист.

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Источник: сезон УПЛ планируют провести в Турции
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Бурбас
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Источник Sport.ua
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