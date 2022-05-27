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  4. Паоло МАЛЬДИНИ: «Ибрагимович не собирается уходить на пенсию»
Италия
27 мая 2022, 10:47 |
310
1

Паоло МАЛЬДИНИ: «Ибрагимович не собирается уходить на пенсию»

Директор «Милана» – о будущем форвардов команды

27 мая 2022, 10:47 |
310
1
Паоло МАЛЬДИНИ: «Ибрагимович не собирается уходить на пенсию»
Getty Images/Global Images Ukraine

Контракт Златана Ибрагимовича с «Миланом» истекает через месяц. Директор клуба Паоло Мальдини рассказал о будущем шведа, а также вингере Рафаэле Леау:

«Мне сказали, что Златан Ибрагимович не собирается уходить на пенсию этим летом. Найти сделку не будет проблемой. В контракте Рафаэла Леау есть клаусула в размере 150 миллионов евро, но мы считаем его неприкосновенным».

Ранее Ибрагимович перенес операцию на колене, из-за которой пропустит 7-8 месяцев.

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Златан Ибрагимович Милан Паоло Мальдини Рафаэл Леау
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Источник La Gazzetta dello Sport
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Rolan Stkomarovskiy
Мілан та Ібрагімовіч - це пародія на футбол. Ганьба. А злив матчу, яки зробило Сасуолло, це взагалі - жах та індикатор величезних проблем в італьйській серії А.
Італійцям потрібно щось робити - їх футбольна ліга в глибокій кризі корупції, продажу матчів, мутних грошей та непорядних людей.
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