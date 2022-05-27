Италия27 мая 2022, 10:47 |
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Паоло МАЛЬДИНИ: «Ибрагимович не собирается уходить на пенсию»
Директор «Милана» – о будущем форвардов команды
27 мая 2022, 10:47 |
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Контракт Златана Ибрагимовича с «Миланом» истекает через месяц. Директор клуба Паоло Мальдини рассказал о будущем шведа, а также вингере Рафаэле Леау:
«Мне сказали, что Златан Ибрагимович не собирается уходить на пенсию этим летом. Найти сделку не будет проблемой. В контракте Рафаэла Леау есть клаусула в размере 150 миллионов евро, но мы считаем его неприкосновенным».
Ранее Ибрагимович перенес операцию на колене, из-за которой пропустит 7-8 месяцев.
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