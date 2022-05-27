Паоло МАЛЬДИНИ: «Ибрагимович не собирается уходить на пенсию»

Контракт Златана Ибрагимовича с «Миланом» истекает через месяц. Директор клуба Паоло Мальдини рассказал о будущем шведа, а также вингере Рафаэле Леау:

«Мне сказали, что Златан Ибрагимович не собирается уходить на пенсию этим летом. Найти сделку не будет проблемой. В контракте Рафаэла Леау есть клаусула в размере 150 миллионов евро, но мы считаем его неприкосновенным».

Ранее Ибрагимович перенес операцию на колене, из-за которой пропустит 7-8 месяцев.