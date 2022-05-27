Легенда Реала раскритиковал Мбаппе

Известный в прошлом футболист, экс-полузащитник мадридского «Реала» Гути критически высказался о нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе.

Напомним, долгое время в прессе сообщали, что Мбаппе перейдет в «Реал», но француз продлил контракт с парижанами.

«Мбаппе лучший в мире? Это еще предстоит доказать. Пока это не так.

Сколько он уже в ПСЖ? Сколько раз он выиграл Лигу чемпионов? А Золотой мяч? Он так знаменит, что кажется лучшим игроком мира, но это не так. Это футболист с самым большим количеством авансов. Он не брал Золотой мяч или Лигу чемпионов.

Дело не в том, что Мбаппе отказал «Реалу». Он кажется мне футболистом с самым большим будущим, как и Холанд. Я бы подписал их. Но хватит говорить, что он лучший игрок мира, потому что это не так. Кто-то должен сказать ему это в лицо», – сказал Гути.

Ранее Мбаппе признался, что всю жизнь мечтал перейти в «Реал».