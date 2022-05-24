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  4. Килиан МБАППЕ: «Всегда мечтал носить футболку Реала»
Франция
24 мая 2022, 13:10 |
825
3

Килиан МБАППЕ: «Всегда мечтал носить футболку Реала»

Форвард ПСЖ – о своем решении

24 мая 2022, 13:10 |
825
3
Килиан МБАППЕ: «Всегда мечтал носить футболку Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine

Килиан Мбаппе утверждает, что продление контракта с ПСЖ не означает окончательного отказа от детской мечты играть за «Реал»:

«Все знают, что я хотел уйти в прошлом году, и я был убежден, что это было самое лучшее решение на тот момент. Годы идут, и они другие, а теперь еще иной контекст.

Я всегда мечтал носить футболку «Реала», я мог ее одеть, когда мне было 14 лет. Надеюсь, вы понимаете решение продлить жизнь в моей стране. Как француз, я мечтаю продолжать играть и хочу увидеть Францию ​​и Лигу 1 на вершине.

Конец моей детской мечты? Я научился смотреть вперед. Год назад я не думал, что буду здесь. Я сделал самый лучший выбор для себя. Я сосредоточен на этом новом проекте, новой эре. Никто не знает будущего.

О деньгах мы не говорили до конца. Самым главным был спортивный проект. Мы говорили только о контракте и правах на имидж в конце, несколько минут».

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Источник BBC
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Ярослав Винницкий
Сподіваюсь, цієї грошової тварини ніколи в Реалі не буде
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0
1927FCDK1927
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0
Serhii P.
От вже жук, хоче і в 2025 такий ж фокус провернути ))
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0
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