Килиан МБАППЕ: «Всегда мечтал носить футболку Реала»

Килиан Мбаппе утверждает, что продление контракта с ПСЖ не означает окончательного отказа от детской мечты играть за «Реал»:

«Все знают, что я хотел уйти в прошлом году, и я был убежден, что это было самое лучшее решение на тот момент. Годы идут, и они другие, а теперь еще иной контекст.

Я всегда мечтал носить футболку «Реала», я мог ее одеть, когда мне было 14 лет. Надеюсь, вы понимаете решение продлить жизнь в моей стране. Как француз, я мечтаю продолжать играть и хочу увидеть Францию ​​и Лигу 1 на вершине.

Конец моей детской мечты? Я научился смотреть вперед. Год назад я не думал, что буду здесь. Я сделал самый лучший выбор для себя. Я сосредоточен на этом новом проекте, новой эре. Никто не знает будущего.

О деньгах мы не говорили до конца. Самым главным был спортивный проект. Мы говорили только о контракте и правах на имидж в конце, несколько минут».