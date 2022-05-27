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27 мая 2022, 01:28 | Обновлено 27 мая 2022, 01:43
114
0

Сивасспор впервые выиграл Кубок Турции

В финале был обыгран «Кайсериспор»

27 мая 2022, 01:28 | Обновлено 27 мая 2022, 01:43
114
0
Сивасспор впервые выиграл Кубок Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

«Сивасспор» стал победителем розыгрыша Кубка Турции-2021/22. В финальном матче турнира «Сивасспор» в дополнительной время сломил сопротивление «Кайсериспора» со счетом 3:2.

После ничьей 1:1 в первые 90 минут игры команды определяли победителя в дополнительное время. Если на гол Макса Граделя «Кайсериспор» смог ответить точным ударом Ильхана Парлака, то мяч Мусса Конате принес «Сивасспору» трофей.

Для «Сивасспора» это первый в истории клуба выигранный Кубок Турции. Сезон-2021/22 в чемпионате страны команда завершила на 10-м месте.

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Кайсериспор Сивасспор Кубок Турции по футболу
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Источник Sport.ua
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