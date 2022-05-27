Сивасспор впервые выиграл Кубок Турции

«Сивасспор» стал победителем розыгрыша Кубка Турции-2021/22. В финальном матче турнира «Сивасспор» в дополнительной время сломил сопротивление «Кайсериспора» со счетом 3:2.

После ничьей 1:1 в первые 90 минут игры команды определяли победителя в дополнительное время. Если на гол Макса Граделя «Кайсериспор» смог ответить точным ударом Ильхана Парлака, то мяч Мусса Конате принес «Сивасспору» трофей.

Для «Сивасспора» это первый в истории клуба выигранный Кубок Турции. Сезон-2021/22 в чемпионате страны команда завершила на 10-м месте.