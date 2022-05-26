Италия26 мая 2022, 23:16 |
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Специя Виктора Коваленко сменит главного тренера
Тиаго Мотта покинет клуб
26 мая 2022, 23:16 |
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Главный тренер «Специи» Тиаго Мотта покинет клуб летом. По информации Николо Скиры, клуб ведет переговоры с Лукой Готти.
Нынешний сезон в составе «Специи» на правах аренды провел Виктор Коваленко. Летом он вернется в «Аталанту», которой принадлежат права на игрока.
В начале мая сообщалось о том, что «Специю» может возглавить Андреа Пирло.
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