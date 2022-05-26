Специя Виктора Коваленко сменит главного тренера

Главный тренер «Специи» Тиаго Мотта покинет клуб летом. По информации Николо Скиры, клуб ведет переговоры с Лукой Готти.

Нынешний сезон в составе «Специи» на правах аренды провел Виктор Коваленко. Летом он вернется в «Аталанту», которой принадлежат права на игрока.

В начале мая сообщалось о том, что «Специю» может возглавить Андреа Пирло.