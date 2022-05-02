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Поработает с Коваленко? Пирло может возглавить Специю

Тиаго Мотта может покинуть клуб в конце сезона

  • 02.05.2022 19:44
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Поработает с Коваленко? Пирло может возглавить Специю
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Главный тренер «Специи» Тиаго Мотта летом может покинуть клуб. Руководство «Специи» уже начало поиски замены наставнику.

Приоритетной кандидатурой для «Специи» является знаменитый Андреа Пирло. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Предыдущим местом работы Пирло был «Ювентус», который он покинул в конце прошлого сезона. Ранее Пирло отклонил предложение «Салернитаны».

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

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