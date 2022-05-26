Жозе МОУРИНЬО: «Откажусь от любого предложения. Я останусь в Роме»

«Рома», победив в Тиране «Фейеноорд» (1:0), стала первым в истории победителем Лиги конференций. А Жозе Моуриньо, завоевав уже пятый еврокубок, собрал полный комплект евротрофеев.

Наставник римлян Жозе Моуриньо исключил, что покинет клуб в конце сезона.

«Я откажусь от любого предложения. Я останусь здесь, в Роме, даже если будут слухи. Сегодня мы сотворили историю.

У меня нет никаких сомнений, я буду продолжать работать тренером Ромы», - цитирует Моуриньо инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что контракт Моуриньо с «Ромой» истекает в июне 2024 года.