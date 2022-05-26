Жозе МОУРИНЬО: «Откажусь от любого предложения. Я останусь в Роме»
Португалец рад работать в римском клубе
«Рома», победив в Тиране «Фейеноорд» (1:0), стала первым в истории победителем Лиги конференций. А Жозе Моуриньо, завоевав уже пятый еврокубок, собрал полный комплект евротрофеев.
Наставник римлян Жозе Моуриньо исключил, что покинет клуб в конце сезона.
«Я откажусь от любого предложения. Я останусь здесь, в Роме, даже если будут слухи. Сегодня мы сотворили историю.
У меня нет никаких сомнений, я буду продолжать работать тренером Ромы», - цитирует Моуриньо инсайдер Фабрицио Романо.
Напомним, что контракт Моуриньо с «Ромой» истекает в июне 2024 года.
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