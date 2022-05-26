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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Откажусь от любого предложения. Я останусь в Роме»
Лига конференций
26 мая 2022, 11:19 |
337
0

Жозе МОУРИНЬО: «Откажусь от любого предложения. Я останусь в Роме»

Португалец рад работать в римском клубе

26 мая 2022, 11:19 |
337
0
Жозе МОУРИНЬО: «Откажусь от любого предложения. Я останусь в Роме»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Рома», победив в Тиране «Фейеноорд» (1:0), стала первым в истории победителем Лиги конференций. А Жозе Моуриньо, завоевав уже пятый еврокубок, собрал полный комплект евротрофеев.

Наставник римлян Жозе Моуриньо исключил, что покинет клуб в конце сезона.

«Я откажусь от любого предложения. Я останусь здесь, в Роме, даже если будут слухи. Сегодня мы сотворили историю.

У меня нет никаких сомнений, я буду продолжать работать тренером Ромы», - цитирует Моуриньо инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что контракт Моуриньо с «Ромой» истекает в июне 2024 года.

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Рома Рим Жозе Моуриньо Фейеноорд Лига конференций Рома - Фейеноорд
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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