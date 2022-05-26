Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси нашел замену Рюдигеру в Ювентусе
Англия
26 мая 2022, 10:51 |
386
0

Челси нашел замену Рюдигеру в Ювентусе

Маттейс де Лигт может перебраться в Англию

26 мая 2022, 10:51 |
386
0
Челси нашел замену Рюдигеру в Ювентусе
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» этим летом намерен усилить линию защиты. После ухода Антонио Рюдигера клуб хочет подписать основного защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.

Ранее сообщалось, что 22-летний игрок близок к продлению контракта до лета 2026 года.

Де Лигт стал игроком туринцев в 2019 году, перейдя из амстердамского «Аякса». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил три гола и отдал результативную передачу. Текущий контракт защитника рассчитан до лета 2024 года.

Ожидается, что «Челси» в это трансферное окно купит игроков на 200 млн евро.

По теме:
Экс-хавбек Шахтера близок к переходу в стан чемпиона Турции
Игнатенко попал в десятку игроков, которых Бордо хочет сохранить
Днепр-1 хочет получить за Довбика 12 миллионов евро
Маттейс де Лигт Челси Ювентус трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Calciomercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не пошли бы нах*й? Арестович взбесился из-за предложения отдать территории
Война | 26 мая 2022, 04:35 0
Не пошли бы нах*й? Арестович взбесился из-за предложения отдать территории
Не пошли бы нах*й? Арестович взбесился из-за предложения отдать территории

Часть западных политиков предлагают Украине отдать территории ради мира

Петраков и тактика громоотвода. Тренер рискует, но ему не привыкать
Футбол | 25 мая 2022, 13:50 7
Петраков и тактика громоотвода. Тренер рискует, но ему не привыкать
Петраков и тактика громоотвода. Тренер рискует, но ему не привыкать

64-летний специалист, как это часто с ним бывает, идет на олл-ин

Рома – Фейеноорд – 1:0. Трофей для Моуриньо! Видео гола и обзор матча
Футбол | 26.05.2022, 00:51
Рома – Фейеноорд – 1:0. Трофей для Моуриньо! Видео гола и обзор матча
Рома – Фейеноорд – 1:0. Трофей для Моуриньо! Видео гола и обзор матча
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 25.05.2022, 14:18
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Почему сборная Украины осталась без спаррингов перед матчем с Шотландией
Футбол | 26.05.2022, 06:00
Почему сборная Украины осталась без спаррингов перед матчем с Шотландией
Почему сборная Украины осталась без спаррингов перед матчем с Шотландией
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв
УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв
25.05.2022, 05:30 9
Футбол
В роте ни одного живого. На юге Украины разбита передовая 58-я армия рф
В роте ни одного живого. На юге Украины разбита передовая 58-я армия рф
25.05.2022, 03:25
Война
Ярмоленко хочет продолжить карьеру в Турции – CNN Turk
Ярмоленко хочет продолжить карьеру в Турции – CNN Turk
25.05.2022, 11:24 10
Футбол
Сборная Украины по матч-покеру отправляется на Nations Cup 2021
Сборная Украины по матч-покеру отправляется на Nations Cup 2021
24.05.2022, 14:50
Покер
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
24.05.2022, 09:47 1
Киберспорт
ФРАНКОВ: «Беседина, Гармаша и Буяльского Петраков вызвал для количества»
ФРАНКОВ: «Беседина, Гармаша и Буяльского Петраков вызвал для количества»
25.05.2022, 21:41 8
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
24.05.2022, 22:45 2
Хоккей
Сложная операция. Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев
Сложная операция. Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев
25.05.2022, 18:13 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем