Челси нашел замену Рюдигеру в Ювентусе

«Челси» этим летом намерен усилить линию защиты. После ухода Антонио Рюдигера клуб хочет подписать основного защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.

Ранее сообщалось, что 22-летний игрок близок к продлению контракта до лета 2026 года.

Де Лигт стал игроком туринцев в 2019 году, перейдя из амстердамского «Аякса». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил три гола и отдал результативную передачу. Текущий контракт защитника рассчитан до лета 2024 года.

Ожидается, что «Челси» в это трансферное окно купит игроков на 200 млн евро.