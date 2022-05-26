Челси нашел замену Рюдигеру в Ювентусе
Маттейс де Лигт может перебраться в Англию
«Челси» этим летом намерен усилить линию защиты. После ухода Антонио Рюдигера клуб хочет подписать основного защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.
Ранее сообщалось, что 22-летний игрок близок к продлению контракта до лета 2026 года.
Де Лигт стал игроком туринцев в 2019 году, перейдя из амстердамского «Аякса». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил три гола и отдал результативную передачу. Текущий контракт защитника рассчитан до лета 2024 года.
Ожидается, что «Челси» в это трансферное окно купит игроков на 200 млн евро.
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